【山地悠遊人生@iM網欄】水底迷宮 世界上最好的洞潛地點 （上）

就算走遍全世界每個國家，亦只是地球的30％， 剩餘70％被海洋覆蓋著， 學會潛水才可以擁有整個地球。

土倫地下河Tulum Cenotes

千萬年前，墨西哥的尤卡坦（Yucatan)半島是一個被海水覆蓋的珊瑚礁區。在冰河時期，海平面下降，大面積的礁石區暴露在空氣中死去，形成厚厚的石灰平台，隨著時間的推移，叢林開始漫佈，雨水與大氣中的二氧化碳結合成的碳酸，在多孔石灰層上， 經歷了數百萬年的地質演變， 形成了獨特的地貌， 岩層塌陷後形成了天然井/天坑。這些天然井與地下河系統相互連通着，形成長長的隧道， 為該地區提供了重要的水源。 並雕塑出洞穴，最終形成了龐大的水下迷宮。

▲ 天坑Cenote、半洞 Cavern、洞穴Cave的區別

洞潛可以簡單分為三種類型潛水：

～天坑 Cenote ，是塌陷的石灰岩溶洞，頂部水域開放，抬頭可以看見天光。一般深度在3～15米， 天坑適合水肺潛水，也適合以浮潛的方式進行。

～半洞或開放式洞Cavern，是已經進入了頂部封閉的洞穴，但回頭可以看見天光，有時候光很微弱，必須關閉電筒才能看見，但是可以指引方向，令潛水員回到洞口或開放水域， 半洞潛仍然屬於開放水域潛水員（Open Water Diver 簡稱 OW)的範疇， 有OW潛水牌就可以。 只需背著單氧氣瓶，不需技術潛水雙瓶側掛， 但是導潛都會攜帶雙瓶側掛及引導線等專業配備。半洞潛每位導潛對客人比例是1對4。

～洞穴 Cave，則處於完全封閉的黑暗空間。洞穴Cave潛水屬於技術潛水的範疇，需要技術穴潛牌照，必須專業技潛裝備。 洞穴可以過百米長，洞穴導潛對客人比例是 1對2。

為何只是開放水域潛水牌（OW)就可以在 Cenotes 深潛 ？

雖然洞潛需要較好的潛水水平，但地理學的定義上Cenote是Cavern，是洞穴的一種，但不是所有的Cave都是Cavern；雖然兩個字的中文翻譯都是「洞穴」，主要差別是 Cavern有數個出口，而 Cave只有一個出口。 所以只要以下幾個條件都達成，就算只持有入門級的開放水域潛水牌 （OW) 也可以在 Cenote 潛水。

＊一定要擁有洞穴潛水員執照的 Dive Master潛水長當領隊，一次只能帶四人。

＊距離開放水域不超過40米，穿透兩個開放水域之間總距離不得超60米。

＊深度不得超過21米。

＊無論任何時候環繞四周，一定有天然光透射進來。

＊如有任何不適，只要給導潛員手勢，馬上會帶你到最近出口。

土倫大部分的洞穴都不深，一般在5~15米的深度。水溫終年在25攝氏度左右，全年無論天氣如何都可以下潛， 因此墨西哥Cenote 潛水只需要開放水域潛水牌 (OW）就可以了 ，所以我絕不錯過機會，選了一個天坑和一個淺淺的半洞潛。

Casa Cenote

Casa連接着海，這是為數不多的地表河流與海洋相通的水下洞穴之一。

在Casa潛水的感覺像去了阿凡達的科幻世界，當通過被海藻類覆蓋着扎在水中的紅樹林根部時， 像在叢林中， 只是所有的東西都反轉了， 樹根在水裡像散開的樹幹和樹葉。 因為與海洋相通，這裏同時生活着淡水魚和海魚，無數的小魚在樹根穿梭。兩岸有許多小洞通向叢林、河流和各種形狀的礁石。順着河道潛行，最深處不超過8米。巨大的岩石上長滿了苔蘚， 綠藻點綴着底部， 在河流安靜地緩緩地飄著。

▲ Casa連接着海，這是為數不多的地表河流與海洋相通的水下洞穴之一。 ▼ 點擊圖片放大 +3 +2

作者_山地姑娘（姚曉蘭）簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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