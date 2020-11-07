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【Mosaic慢慢砌@iM網欄】藝術經典 高迪的馬賽克奇蹟

名人薈萃 12:31 2020/11/07

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「新藝術運動」對馬賽克的影響，建基於當時的藝術家與馬賽克的關係，其中最重要的人物是建築師高迪（Antoni Gaudí）。
高迪創作的七座建築物被列為世界文化遺產，他的名言「直線屬於人類，曲線屬於上帝。」相信建築師們一定耳熟能詳。我所關心的問題，當然是他對馬賽克的貢獻。

馬賽克在拜占庭時期及之前，大都以方形小顆粒，砌成很具像的圖案，三角形和圓形也是很特殊的情況下才會運用。

在馬賽克藝術的技巧中有一種稱為「Trencadis」，意思是將瓷磚、玻璃或石頭，以碎片的方式來拼砌，看起來沒有甚麼規律。

Trencadis的技巧好簡單，一是先設計好圖像，例如一個圓形，然後在圓形內鋪砌不規則的碎片；二是任意在建築表面鋪砌不規則的碎片。

這種技巧其實在民間一直有人使用，但第一位在建築中大量使用的就是高迪。相傳有一次高迪探訪一間陶瓷工廠，他看見工人小心奕奕把四四方方的瓷磚拼砌好，不耐煩地拿起一塊，啪的一下摔碎了，然後說：「如果我們不能一下子砌好，那永遠也完成不了。」這只是一則有趣的軼事，高迪運用Trencadis是有實際需要。熱愛大自然的他，設計的大部份作品為波浪流線及弧形， Trencadis 有彈性去迎合這種要求，而且令不同角度的馬賽克產生如鑽石切割的反射及閃亮效果，充滿有機及動感。

高迪聯絡當地的陶瓷廠，把被視為廢料的陶瓷片視作建築材料，不僅好看，更支持廢物利用，可說是環保先鋒。前兩年德福商場舉辦了一個高迪展覽，規模不大，卻介紹了中國文化對高迪的影響。高迪最好的朋友兼伯樂奎爾，沒錯，就是Park Guell(奎爾公園) 那個奎爾，不僅為高迪提供建築所需的大量資金，更提供許多創作靈感。

奎爾公園運用了大量馬賽克藝術

奎爾公園內的巨大蜥蜴部分靈感來自中國的龍

奎爾曾任西班牙駐香港、澳門、廣州、上海的外交官，帶回許多中國素材給高迪，例如一本介紹中國的書籍《國家歷史之中國》。高迪對中國的瓷磚很有興趣，他在圖片上看到明代興建的南京大報恩寺裏的白塔，用白色瓷片鋪砌，也引發了他在自己創作的建築舖砌馬賽克瓷磚。

原來中國的龍，也是高迪靈感之一，他曾在1888年參觀過巴塞隆拿世博會的中國館，對龍的形象印象深刻，奎爾公園的巨大蜥蜴，我聽說是加泰隆利亞守護神，竟然也有龍的意圖在內。

所以說，你以為藝術家順手拈來，其實他已在腦內千錘百練，最終才締造建築奇蹟，藝術經典！
 

作者_洪捷簡介：

女性，曾任職文化藝術版記者多年，著有散文集《藝賞心開》。離開報館後往意大利拜師學習馬賽克藝術。回港即成立花意工作室，八年來專注創作馬賽克。現為國際當代馬賽克藝術家協會（AIMC ）會員，2018年參展該會雙年展。2019年4月舉行了首次個展。

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撰文 : 洪捷

欄名 : Mosaic慢慢砌

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