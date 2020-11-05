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【Google新設計】Google圖示新設計太類似　一招教你切換舊版icon

科技 17:15 2020/11/05

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Google最近更換Gmail、雲端硬碟，文檔等軟件圖示，不過有用戶表示不習慣，有外國開發者就推出擴充工具，讓用戶切換回經典的Google圖示。

較早前Google宣布，為了整合服務，決定將G Suite改名為Google Workspace。最近，Google已更換Gmail、雲端硬碟，文檔等軟件圖示。不過就有用戶感到不太習慣，有外國開發者更推出擴充工具，讓用戶切換回經典的Google圖示。

相信有不少用戶發現，最近Google Workspace已換上新圖示，包括Gmail、日曆、雲端硬碟，文檔等軟件，均採用紅黃藍綠4色搭配，藉此強調平台統一性，以及互相整合概念。但同時亦有用戶抱怨，表示新圖示的設計過於類似，而且不易辨認。

＜＜【Google壟斷】小型搜尋引擎去信歐盟　投訴Google扼殺發展空間

＜＜【科企大戰】蘋果秘密開發自家搜尋引擎　Google Search地位將被取代？

最近，外國開發者就開發一款「Restore old Google icons」擴充工具，用戶只要在Chrome 應用程式商店中，點選新增擴充功能，將功能加入至Chrome後，瀏覽器分頁即會顯示舊版圖示，但目前只能切換到Google Meet、Google 日曆、Gmail和Google Drive的圖示 。

責任編輯：李寶如

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