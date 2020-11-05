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【iPhone 12】蘋果確認iPhone 12 mini MagSafe 無線充電功率僅12W

科技 16:22 2020/11/05

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雖然iPhone 12 mini 同樣搭配全新的MagSafe磁吸無線充電功能，但其最高的無線充電功率也只有12W。

iPhone 12 mini 即將於11月6日上市，不少果粉都相當期待入手這款尺寸最小也最便宜的款式。不過值得注意的是，在Apple最近釋出的相關支援網站中發現，雖然iPhone 12 mini 同樣搭配全新的MagSafe磁吸無線充電功能，但其最高的無線充電功率也只有12W。

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蘋果最近更新MagSafe支援網站透露，透過MagSafe搭配Apple推出的全新20W 充電器，為iPhone 12系列充電的功率可支援15W。但與其他同系列款式相比，iPhone 12 mini 降低MagSafe 無線充電的功率，僅能支援最高12W。不過，網站亦有提到，透過MagSafe為iPhone 12系列充電時，充電功率會被不同因素，包含溫度以及系統活動等影響。

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另外，蘋果同時建議使用20W以上的USB-C充電器，作為MagSafe無線充電的供電來源，iPhone 12 mini至少要有9V / 2.03A 的電壓與電流配置才能達到最高的充電效率，而其他三款較高規格的機型，則應提供9V / 2.22A或是9V / 2.56A的功率。蘋果又建議，用戶進行無線充電時，應先將MagSafe充電頭連接上充電器後，再放上手機充電，因為如果流程相反的話，MagSafe會預設使用較低的電流充電。若是已經吸附iPhone的話，可以先取下並等待3秒後再吸上，以恢復最大充電功率。

責任編輯：施雯雯

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