【文字藝術師@iM網欄】不是所有親密關係都叫做愛情 你認為愛情是甚麼

這一期筆者任性了，讀了一本感受很深的書，很多話想說，可能已經偏離了專欄該有的內容，但還是希望有緣人能放一首蔡健雅或周杰倫的歌，與筆者讀到最尾。

「年輕時你想著的總是將來的我們，以及永遠的我們，好像時光不曾也不會偷走或置換，任何你心愛的事物。」—《不是所有親密關係都叫做愛情》

陳雪，1993年畢業於台灣國立中央大學中文系，撰有多本短篇、長篇小說及散文，代表作有《惡女書》、《蝴蝶》、《橋上的孩子》等等。最新作品《不是所有親密關係都叫做愛情》出版於今年九月，收編了近四十篇以愛情為題的散文。書中內容描述出在愛情中的難題、軟弱、美好。一邊閱讀，一邊檢視自己的愛情觀，並試著從書中尋得共鳴，覓見愛情的出口。

現在我才明白，懂得愛，和懂得愛情，原來是兩碼子的事。

（不是所有親密關係 都叫做愛情）

接觸

想要認識一個本不熟悉的人，最直接就是透過觀察了，觀察的機會不多，那就打聽、八卦。別人口中的她很好，你總感覺遙不可及；別人口中的她不好，你生怕接近還要受冷眼旁觀。還有很多顧慮，阻擋住你與她的距離，說到底，認識一個人得長點勇氣，不存在沒有認識的機會，就只有你敢不敢去製造這個機會了。勇敢追求所愛，就算失敗也都無悔當初。

用真心去接觸和感受，用耐性去認識和了解，試著走進她的內心。唯有心夠暖，才能溶化對方那層保護膜，看得見她最純粹、傻氣、可愛的一面。

付出

男追女，隔層山；女追男，隔層紗。不過，無論是誰在追求誰，都離不開付出。付出是最明顯的示好和示愛方式了，也沒有誰在追求的過程中是不用付出的。回想付出的原因，是因為希望對方接受自己，也希望對方會因為自己的付出而快樂，為搏紅顏一笑大概就是這個意思。

但當兩人開始戀愛，付出就不能是其中一方拼命努力，另一方拼命接受。單方面的付出是很累人的，是不可能恆久的，時間久了，就會問「為甚麼總是我先做主動？為甚麼總是我在付出？」人們說，愛是會被消耗的，說得也對。因為相處久了，付出慢慢變成習慣，甚至形式，而付出的耐性也開始不夠用了。

大概大家都遺忘了，付出是為著對方快樂。我們不能時時計較誰付出、獲得得多，要重新意識到所有的努力都是為了令關係變得更美好，也是把握時間疼惜對方，讓彼此在將來，無論是離是合，都有更多能夠回味和感動的記憶。

又有一些人，付出已經成為他們血液裡的根性，不付出就痛癢難耐。或是因為過去的傷痕，令他們懼怕失去，只好不斷付出試圖留住重要的人。不過在感情裡，我們真的真的要相信，一個人愛你並非因為你的付出，那份愛，純粹就是很愛這樣一個真實的你罷了。留住她的不是你的付出，留住她的，就是你本身。

「主動付出，且深知這份付出不計回報，也不會因為失落而支離破碎。」

自我

我們都太努力做一個好情人，為的是讓對方快樂，穩住一段關係，也是為了留住一個人。不斷的付出，以為無上限的付出就能夠一直滋養住感情，不至於分離，卻在無意之間失去了自我。

凡事以情人為中心，以「隱忍」和「委屈」默默地維持現狀，不忿和怨恨卻在心頭漸而萌生起來，這些情緒是出於兩人的不同，需要透過平和而平等的溝通來磨合。要知道，忍耐得越久，將來發生的衝突就越發不可收拾，所以還是要保留自我，見誠溝通，互相尊重，一起解決。

保留自我也並非一種極端的「愛我就應該怎樣怎樣」，委身於一段關係之後，你和她，就成了「我們」，你的事會影響她，甚至她的朋輩、家人。自我確實重要，但在此特別強調自我，是因為人經常愛到失去自我，一段關係中間，還是需要兩個自我的平衡、融合。

試著想：「我們相愛，就應該怎樣」。祝福你們的路走得有多遠是多遠。

安全感

感情裡面，很多懷疑、中傷、衡突都是由於安全感問題。可能是從小缺乏家人的愛，可能是經歷過背叛，可能是年月累積的寂寞，這些都很致命，不好好克服，是要賠上一段愛情。

「安全感不是別人可以給你的」。不時質疑自己值不值得被愛，因為覺得自己差，因為覺得高攀不起，所以生怕失去。殘酷的是越怕失去就越易失去，這份恐懼會令人錯誤地表達自己的需要，引起很多爭執，一點一滴地消磨愛情。要努力放下過去的破碎，相信自己值得被愛，在愛情裡面學習自信。

自信不足，正確的處理方法不是逃避，是要在身心層面都增值自己，努力完善自己以成為一個有能力愛護對方，帶給對方快樂、幸福的人。因為安全感問題而錯過所愛的人，那太可惜了。

「愛一個人要讓他自由，唯有這份自由才能給予你安心，因為你越是想掌控，越無法得到保證，你越是懷疑，愛情看起來就越不可靠。」

陪伴

陪伴是尤關重要的。各自面對生活的挑戰，現實的摧殘，陪伴不單是兩個人挽手逆風而行，互相支撐，也是互相提醒，保持初心。在對方的守護、支持、照顧之下，堅持炙熱的心勇敢地努力前進。儘管各有各忙碌，還是要有適合這段關係的方法，去表現出你的心裡一直有她，你的陪伴從沒消失，在她面對黑暗的時候，你早已提著燈等她，拉著她的手帶她安穩地走過黑暗。

陪伴是做甚麼都會考慮到她，陪伴是走每步都安心踏實；陪伴是不管你要不要，我一直都在。

「當生命走到黑暗期，你一定非常孤獨，或許會有一個人出現，為你點亮一盞燈，也或許不會有那個人，但如果有了那個人，那麼你不但要珍惜他，更要珍惜你自己。」

溝通

相處要願意溝通，也要願意示弱。明明對對方了解很深，有甚麼都首先與對方分享，卻唯獨在軟弱的時候難以啟齒。示弱從來都不是認輸，愛情不需要有贏家輸家，也不需要有受害者。示弱就是一根橄欖枝，給予那位你深愛的人，一個明白你、呵護你、陪你難過的機會。我們都期望對方看懂自己微妙的情緒起伏，但的確不是每個人都有這種能力，若然你愛的他還未懂，你可以嘗試把情緒放心對他發洩，再讓他好好學嗎？

「今天不要罵我，我很脆弱」、「我工作很累」、「我狀態不好」，承認你會有軟弱的時候，他會理解的，好好對他說，他很愛你很愛你，你難過，他也很心痛啊。他會想知道你吃了甚麼苦，有甚麼不如意，他特別想你只對他說，他特別想把你抱進懷內。

每人都想要被愛，但這份情感要好好表達。走著走著會有吵架，會有冷戰，彷彿首先讓步妥協的就吃了大虧。試試看吧，爭執的時候深呼吸，把自己冷靜下來，不要說了一些覆水難收的氣話，你明明是愛對方的，難道你想要傷害你愛的人嗎？好好溝通，好好商量，兩個人願意面對問題，事情都會好起來的。

「因為這些看似低下的動作，反而是愛的能力的展現，唯有強大柔軟的人，才有辦法從衝突裡清醒過來，進而有能力化解衝突。」

成長

開始一段戀愛，初時是熱情的心花怒放，但隨時間遷移，對對方越來越了解，兩人不知不覺地把所有缺點都暴露在對方眼前，要繼續前行，就要靠成長了。

在戀人面前，我們變得敏感，容易受傷，被輕輕一戳，就立馬築起保護牆、進行反擊。難以想像，爭執起來自己竟然變得如此可怖，縱然這份可怖是出於深情。

一起久了，在互相支持下逐漸成長，不僅是工作、待人接物上需要成長，在經營愛情上我們都需要成長。要懂得對方的底線，也要知道甚麼行為會觸碰到對方的神經，為了對方而改善自己的陋習，而且是不能有藉口的改；因為，當初對方應允你在一起，也沒有那麼多的藉口吧。

不要以為對方的生氣和難過很快就癒合，你從來不能感同身受對方的傷疤，你只能把每一次「我再給你一次機會」都當做最後一次。不要再固步自封，不要再幼稚，成長的最終意義是為了更好的承擔，為了感情能夠修成正果。所以，長大吧，愛就不要有藉口。

愛好像很沉重，是又不是，沉重是因為把愛情想成痛苦的；依我說，愛是深厚的，甚至是浩瀚的，因為相信愛情的美好，因為真正地愛，所以有責任也有承擔。經歷過狂風暴雨還能緊握不放的，那才是堅韌的愛。生活中的愛可以很輕鬆，但要跨越重重障礙，就不能兒戲了。

「認真來說，每一段戀愛也都是遠距離，重點是，你們是否一直心向著對方，是否有能力、有耐心穿越這些障礙、距離、困難，逐漸走在一起。」

離別

大概我們都曾將天長地久掛在嘴邊，說出這句話那當時的決心不假，但原來兩個人的分離可以很突然，無聲無息就走向了終點。愛情的完結能夠有很多原因，不愛是一個原因，很愛也能是一個原因。

有那麼一句歌詞「在最好時刻分離，不要流眼淚」，經歷過無數的美好，在我們真正變質，走向無法挽回的境地之前，鼓起最艱難的勇氣，放開對方，帶著一切曾經的絢爛下車，這是能給對方的，最後的溫柔。

好端端的，未曾想過分離，不過海枯石爛並非必然的，又有幾多對，持續愛到幾多歲。很努力很努力嘗試過了，還是有些問題無法改變，也沒有誰能夠妥協，就這麼走到終點了。分手只是兩人作為戀人的終點，不過深愛過的，離別後又怎可能若無其事做回朋友。唯有這樣吧，感激對方陪伴自己走過一段，也有過成長，也有過失落，在最後的最後，獻上自己最衷心最摯誠的祝福。

「無論身在何方，都祝福你，希望你過得好，我也要告訴你，我過得很好，請不要擔心。」

離別總是痛苦的，不過所有過去的快樂和幸福，都是真實的。自己有很努力過，對方也有很努力過，不要否定一段愛情裡的任何一方。

「無論要或不要，無論如何選擇，都是帶著愛的心意，兩人平靜地，自願地，像最初墜入情網那樣真心地，決定下個階段該如何，達成共識。」

「因為即使分手，也可以是帶著愛意的，我們不是非得要弄到你死我活，才可以結束一段關係。」

「分手只是眼前這兩個人無法當戀人，不能毁滅一個人的珍貴。」

因為不確定會否完結，所以在對方還在的時候，該把握每一日好好珍惜。在還能相處的時候，珍惜每一次的相處，用心的愛、好好的愛，盡你的一切保護那位你深愛的她。

「相愛的心意是真的，諾言是真的，無法實現也是真的，在這些真實之上，愛情只是不能關係上繼續而已，那份愛並沒有被取消。」

「你曾經愛過、付出過，這個故事就該有你自己的版本，不是為了跟誰解釋、說明，也不是為了爭一口氣，而是因為往事歷歷，你得幫自己留下一些紀念，無論是美好的、破碎的、或者是無疾而終的。」

是時候道別了，讓我送你最後一程。你在我這裡留下過的痕跡，我都會好好保護。前面的路還很長，對不起，我只能陪你走到這了。

當陪你的人要下車時，即使不捨，也該心存感激，然後揮手道別。

再見。

獨立

由兩個人回歸一個人，失去了一個親密的依靠，不得不重新學會獨立。要照顧好自己，自己的問題和情緒都得個自處理，不過也重拾那片屬於自己的天地就是了。能夠檢視自己，思考自己想要變成怎樣的人，也思考每一種關係，有舒適，也有寂寞。安排好生活，日子還是要過，盡力地為新的日子塗上各種色彩，試圖麻醉自己不去想過去。

孤獨、寂寞，不過還是肯定地告訴自己：「不要因為寂寞而愛上一個人。」就先努力改善缺陷，將來再有那麼一個我愛，而又願意愛我的人，我一定要有能力好好對她。在這個人出現之前，就先好好的愛自己吧。

「我愛你，但失去了你，我的世界依然繼續運轉。」

「是啊，有些戀愛無疾而終，有些戀愛半途而廢，真正必須要持續下去的，是自己的人生，無論有沒有人陪在你身旁，你才是要扛起自己人生的那個人。」

休息

每段感情之間都需要休息，得整理一遍過去這段愛情的回憶、起跌、終結。因為曾經愛得不能自拔，結束後總有種到頭來都是一場空的感嘆，漸而對愛情失去慾望、希冀、信仰。「我還有本事愛人嗎？我還會再愛上一個人嗎？我還相信愛情嗎？」這種懷疑都曾掠過我們的腦海。

經歷過年少氣盛的瘋狂熱戀，每一次都無法全身而退，每一次都滿目瘡痍，現在更希望能遇見一位能平平靜靜走過一生的伴侶。我們都需要一點時間了解自己，弄清楚自己所渴望的愛情，而後靜心等待。

慢慢地重新打開心扉，慢慢地再開始戀愛，慢慢地愛得很久很久。

真誠

愛是沒有理由的，對不。

愛完全是感性的，理性的愛，大概摻和著雜質。我們會審視對方的條件，會欣賞對方的特質，不過這些條件和特質在很多其他人身上都有，怎麼不愛其他人，偏偏愛這位，這是因為沒有理由的愛。

愛是真誠的，愛上了就一股勁兒往對方黏，是狂熱的，卸下防備想被對方認識，想要憑藉這個年頭少見的真誠來打動對方。真誠的人特別脆弱，特別容易受傷，但他們總認為這份真誠終有一天能被珍惜，能收穫到純粹的愛情。

「愛情是一場冒險，也是最珍貴的學習，唯有真心誠意投入，才有可能真實地進入愛情。」

貫徹真誠，碰壁不是真誠的錯，只是愛情並非單單真誠就能經營好的，每一次成長都把你的真誠擦得更亮。直至有一位共諧連理的她，用你所有的真誠照亮她的未來。

「他說，這世上有不需要理由也想保護，沒有力量也想守護的人。」

能力

愛人需要能力，能否給予對方物質充足的生活是一種能力，但更重要的是當一個好情人的能力。愛的心意可以無限，愛的能力卻是有限，正如關係中過度的付出與給予會出現吃力。為了繼續付出，甚至付出更多，要提升自己的能力，令自己可以實踐的愛變得更廣更深。唯有更大的能力，才能在關係中擔當更好的照顧者、付出者。建立並維持健康而長久的愛，著實不易，不能空有愛的慾望、衝動、能量，得學習如何將愛人的心意化成對方樂意接受，能讓對方快樂的行動。

愛，是離地又貼地的，愛得突然，也無法觸碰愛，但到維持一份愛就需要很多條件的配合，並要兩人都有愛人的能力，懂得聆聽、尊重、回應。有足夠的信任給予對方空間、有足夠的耐心跨越磨擦和考驗、有足夠的覺悟承擔對方的情緒和需要，這些都要經驗的累積和不斷的思考、檢討，才能將本身掛在嘴邊的幸福，確實地灌注到兩人之間。

要懂得互相理解、相信，再一起進步，珍惜每個當下的同時，還得注重關係的成長潛力，彼此支持和提醒，學習做個更好的情人，才有能力創造一段美好的關係。

「請不要對自己失望，不要放棄愛情，只要擁有愛人的能力，你就會有愛人的機會，不但要懷抱希望，還要在這份希望裡好好成長。」

幸福

大抵幸福就是在一個人面前，你能放下面具、卸下纏累，將最柔軟最懦弱的自己坦露在他面前。看到這樣的你，他還對你說：「這樣的你很美，你有獨一無二的美好，沒有人能夠取代你。我愛的就是這樣的你，是全部的你。」

不擔心他會離開。

不害怕他會嫌棄。

不用再獨力強忍，笑就開懷的笑，哭就放心的哭。

可以相信他把一切的溫柔都留給了你，可以相信他願意愛你，更願意學習愛你。

他，接納、愛護、珍惜你的一切。

「所以才叫做戀愛，既有戀，又有愛，那是兩人在一種愛的狀態中彼此傾心，彼此約定，彼此願意對對方打開心靈，接納對方的時刻。」

如果

最後，希望螢幕前的你，不懂得甚麼是如果。

懂得如果，就是有過悔恨、可惜、遺憾。人無法重新選擇過去，但可以重新選擇現在。好好思考要如何努力，努力等待下一段愛情，或是努力和眼前的人走下去。

把你心底的話，好好傳達給對方吧。不要令自己追悔莫及，我們的人生都沒有Hallelujah Chance。

（我的眼裡都是她，她的眼裡都是我。）

作者_張業淇 Kira簡介： 筆者鍾愛文字、音樂及藝術，藉由文化載體了解作者或作品的故事，一方面拓展世界觀，一方面從作品中尋覓共鳴，滋潤心靈。

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