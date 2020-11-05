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【涼風有信Vincent@iM網欄】美國大選閉幕，藍紅對壘 顏色、方位有玄機！

名人薈萃 16:49 2020/11/05

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各位讀者好！這兩天氣氛異常緊張，大家都在看美國總統大選吧！

每隔一分鐘，都忍不住打開CNN或者Wall Street Journal的網頁，定期update，觀看最新賽果是甚麼。

利申一下，筆者開始寫今期稿的時候，大選是尚未有結果的。相信這篇稿登出之時結果應該已經出爐。

誰勝誰負都好，在過去的48小時裏，對於筆者而言，絕對是精彩絕倫的一場戲碼！精彩，除了這是一場neck to neck 旗鼓相當的選戰，還有八字上的比拼亦一樣精彩。

今屆的美國大選，我個人認為是一場能全面展現術數理論的一次選戰，絕對嘆為觀止。

先打開共和民主兩黨的州份票數地圖，藍紅對壘，藍色代表拜登，紅色代表特朗普。

這兩種顏色，表達得入木三分、天衣無縫。

藍色代表拜登。由於拜登八字以水為官，藍色主水，所以貼切。

紅色代表特朗普。特朗普八字屬化土格，火生土為印，代表擁戴。以紅代表特朗普亦是相當應景。

再看看兩位候選人所奪得的州份，其方位亦與八字命局相符。

藍色的拜登，集中東北、西岸及北面的州份。由於拜登屬火，西方是金，金生水助官，西岸對他有利。而東北、北方 (水) 則是他官運的集中地。

紅色的特朗普，主要拿下的是中南部州份，呼應他八字的火土格。因火為南方，土屬中部，所以取中南部是意料中事。

當大局漸成，最後關鍵就在幾個搖擺州份上。而北方的兩個州Wisconsin及Michigan究竟誰屬，亦是關鍵所在。初時的民調顯示，特朗普領先該兩州，但仍未計及預早寄出的郵寄選票。

我個人認為拜登在該兩州是比較有優勢。因為北方為水，是他的官，他的命格是專取北方的選票。(果然寫了這句話不夠十分鐘，便看到消息指拜登在 Wisconsin以郵寄選票反超特朗普。)

而最後我想提一點。這場選戰不論在鬥選票，或者鬥八字都是異常精彩。但怎鬥，仍鬥不過天。今年的疫情，我仍相信是勝負的關鍵中之關鍵。

不論是民意，或者提早以郵寄方式投票，又或是防疫的責任屬誰，令有破紀錄的選民出來投票等等，這些因素都因為疫情而發生了。

人算不如天算，無論如何，希望有一個大家都滿意的賽果。祝願世界和平，戰爭歸零！

作者_王賢訊簡介：
2019年仁濟醫院董事局主席。26歲加入善團，見過不少圈中有趣的人和事。喜歡用歌聲籌款，常發夢成為一個慈善歌手。喜歡觀人於微，觀人於「術亅。經濟學學士，環球金融碩士，都不及喜歡研究風水術數。試過記得朋友的八字，但忘記了朋友的名字。
Youtube: Singforcharity
IG: vince_dragon

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撰文 : 王賢訊

欄名 : 涼風有信Vincent

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