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【無牆醫院@iM網欄】「老友記」抗疫 疫情下的護養院

名人薈萃 16:44 2020/11/05

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為了防止病毒由社區傳入及減低交互傳染的機會，雅麗氏何妙齡那打素護養院（下稱「護養院」）於新冠肺炎疫情爆發之初，實施一系列預防感染措施，如鼓勵及指導「老友記」佩戴口罩及妥善潔手、取消外出活動、維持每張飯桌限兩位「老友記」單向而坐、每枱相距最少一點五米等，並且劃分樓層及保持距離進行活動，同時謝絕家屬及義工來訪。

這些轉變難免令「老友記」感到孤單、失落、困悶，以致情緒不穩或低落，家屬亦因不能探訪而感擔憂。透過視像通訊、電話及活動相片/影片的方式，「老友記」和家屬能每日保持溝通及見面，就算有些「老友記」不能言語，但透過視像通訊看見熟識的家人面容和聽到關懷的問候，情緒亦變得安穩，家屬也減少「一日不見、如隔三秋」的不安和擔憂。

護養院秉持「矜憫為懷、全人關顧」及「同理心」的精神，進一步照顧「老友記」及家屬的身、心、社、靈需要。例如以「民以食為天，一食解千愁」為基礎，設計各項以「食」為重心的活動，讓「老友記」縱然不能外出到酒樓，護養院便搜尋酒樓點心，打造美味點心車，讓他們留在院舍享受「一盅兩件」飲茶樂趣。又如設計不同的膳食餐單，使他們足不出戶仍可品嚐不同國家的美食，例如鮮蟹肉烏冬、親子丼、紅燒鰻魚烏冬、餃子、麥樂雞、炸魚薯條等。護養院亦關顧有吞嚥障礙只能進食糊餐之「老友記」，特別製作不同食物以增加他們視覺和味覺的享受，包括3D造型雞脾糊餐、專為糊餐而設的日本水果味果凍、冷凍水果泥、燉蛋等。此外，護養院為了讓「老友記」享用不同時節之時令水果，特別於花園平台舉辦「榴槤飄香嚐鮮果」、「品嚐荔枝」等活動，透過食物的色、香、味，刺激「老友記」的感官，增添生活樂趣。再配合物理治療部及職業治療部增加復康運動節數、院牧頻繁探訪，以及社工部舉行多項節慶活動，如端午節、中秋活動、生日會、電影欣賞等，令「老友記」生活充實、多采多姿。

另一方面，護養院於地下大堂增設體溫檢測器以檢測有否體溫異常者，又添置紫外線消毒機，讓員工可於每層樓層消毒電話、平版電腦、電腦鍵盤、聽筒等日常使用物品，減少交叉感染病毒的風險。為加強環境清潔及抗菌保護，護養院更於全院範圍噴灑防病毒塗層。

這段防疫日子裡，護養院員工必須配戴口罩、潔手，分枱單向用餐，量度體溫並呈報健康狀況，避免將病毒帶回院舍。為感謝他們克盡己職及減少他們搶購防疫物資的憂慮，護養院不定時分段式提供口罩、消毒搓手液、眼罩、維他命C等防疫物品予每位員工，一起抗疫。

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作者_雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會簡介：

為實現「無牆醫院」精神，雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會主動走出醫院，進入社區為大家提供最專業、最準確的健康護理及復康資訊。

機構網站：https://www.nethersole.org.hk/

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撰文 : 雅麗氏何妙齡那打素慈善基金會

欄名 : 無牆醫院

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