【新股IPO】螞蟻上市觸礁 新股大勢已過？中國氣體工業宣布延遲上市計劃

隨着螞蟻集團在周二晚突然煞停上市，再有一隻新股在完成招股後決定延遲上市。

中國氣體工業投資（新上市編號：01940）公布，決定延遲主板上市的計劃。公司指鑒於現時市況，經諮詢獨家代表後，將不會根據招股章程進行全球發售，並會把香港發售股份的申請股款於周五（6日）或之前退款。

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該公司原計劃發售3億股，其中10%為公開發售，招股價介乎1.37至1.77元，一手2,000股，入場費約3,576元，原定本月10日上市。

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記者：張以正