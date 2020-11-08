【THE SPICE INFLUENCE@iM網欄】用香料輕鬆烹調： Cajun Seasoning紐奧良肯瓊香料粉（內有食譜）

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與平日介紹香料的方式不同，今天我想介紹一種使用香料烹調最簡單的方法：使用混合香料（blends）！ 香料通常各自具有強烈、截然不同的味道，使用它們殊不簡單，尤其對於初學者而言。 當以適當的比例混合香料，效果卻是非常美味和諧，就像咖哩一樣：辛辣、甜、薄荷和其他香料的味道配合得恰如其分。但是其他食物呢？ 我們Regency正在著手建立混合香料系列－將各種香料完美地混合在一起，製作出合適的味道，那就沒有機會出錯！ 非常輕鬆就可煮出新口味，對於普通家庭廚師也是很方便。 今天，和大家分享我們最受歡迎的其中一款混合香料－Cajun Seasoning （紐奧良肯瓊香料粉）。
Cajun料理是一種起源於美國南部地區的烹飪風格，由殖民地居民簡單結合西非、法國和西班牙的烹飪技巧而成。食物口味較重，辣椒味相對濃郁，但同時又讓人覺得清新醒神及吃著家裡comfort food的感覺。 的確，真正傳統的Cajun美食取材於當地現有可用的食材，烹飪時只需要最少程度的準備。
以下是Jambalaya什錦飯的食譜，一道因著香料而充滿活力的簡單菜式。你只需要將所有食材放在鍋裡煮，之後再回來，就已煮好！它的味道就像西班牙海鮮飯和燒烤的結合。 這道菜完全可以根據你的需要做成素食。
Cajun Jambalaya
4-5人份量
食材：
- 細白洋蔥1個（切丁）
- 西芹1條（切丁）
- 燈籠椒1個（切丁）
- 蒜頭4瓣（切碎、但不要太細）
- Cajun調味料 1-1½湯匙（如果喜歡吃辣，可以1½湯匙或更多）
- 任何你喜歡的蛋白質類食材 400克（傳統上用香腸，但也可以用根部蔬菜、蘑菇、豆腐或雞胸，切成薄片或小塊）
- 番茄 250克（切碎，罐頭也可以）
- 未煮的長形米 1杯
- 雞肉高湯或蔬菜高湯3杯。如果沒有，可以用3杯水+ 2片月桂葉代替
- 橄欖油 3湯匙
- 檸檬幾片
- 鹽和胡椒粉作最後調味
- 裝飾：切碎的蔥或番茜
煮法：
1. 在大鍋中加1湯匙橄欖油，煎香腸/你選的肉類直至煮熟。取出備用
2. 再加2湯匙橄欖油，輕炒洋蔥、西芹、燈籠椒和蒜頭4-5分鐘，直至變軟。保持攪拌以防止黏底
3. 現在加入番茄、長形米、高湯、蔬菜和 Cajun Seasoning 並煮滾
4. 較細火，蓋上鍋蓋煮20分鐘，每隔幾分鐘攪拌一次，以確保米飯受熱均勻
5. 取走蓋子，加入香腸/肉類、檸檬片，再煮約5分鐘，讓所有味道融合
6. 最後試味，根據你的需要加入鹽和胡椒粉。 通常大約1茶匙鹽和½茶匙胡椒粉是剛剛好的調味
7. 離火，添加裝飾並趁熱享用
（原文為英語，此為翻譯文章）
作者_Sunit Dattani@Regency Spices簡介：
自幼跟隨家人的食品生意業務到處去，2歲初次踏足新疆的葡萄乾合作農場！10多歲開始愛上烹飪，後來加入了香料行業。跟大家分享尋找香料之旅的所見所聞，還有傳統又充滿異國風味的食譜！希望人人都可以成為廚藝達人！
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撰文 : Sunit Dattani
欄名 : THE SPICE INFLUENCE