【THE SPICE INFLUENCE@iM網欄】用香料輕鬆烹調： Cajun Seasoning紐奧良肯瓊香料粉（內有食譜）

與平日介紹香料的方式不同，今天我想介紹一種使用香料烹調最簡單的方法：使用混合香料（blends）！ 香料通常各自具有強烈、截然不同的味道，使用它們殊不簡單，尤其對於初學者而言。 當以適當的比例混合香料，效果卻是非常美味和諧，就像咖哩一樣：辛辣、甜、薄荷和其他香料的味道配合得恰如其分。但是其他食物呢？ 我們Regency正在著手建立混合香料系列－將各種香料完美地混合在一起，製作出合適的味道，那就沒有機會出錯！ 非常輕鬆就可煮出新口味，對於普通家庭廚師也是很方便。 今天，和大家分享我們最受歡迎的其中一款混合香料－Cajun Seasoning （紐奧良肯瓊香料粉）。

▲ Cajun Seasoning 是一種由辣椒、蒜頭、洋蔥、牛至、紅椒粉、黑胡椒、鹽和百里香混合的原始鄉村風格香料

Cajun料理是一種起源於美國南部地區的烹飪風格，由殖民地居民簡單結合西非、法國和西班牙的烹飪技巧而成。食物口味較重，辣椒味相對濃郁，但同時又讓人覺得清新醒神及吃著家裡comfort food的感覺。 的確，真正傳統的Cajun美食取材於當地現有可用的食材，烹飪時只需要最少程度的準備。

▲ Jambalaya什錦飯－色彩繽紛、香味濃郁，非常開胃！

以下是Jambalaya什錦飯的食譜，一道因著香料而充滿活力的簡單菜式。你只需要將所有食材放在鍋裡煮，之後再回來，就已煮好！它的味道就像西班牙海鮮飯和燒烤的結合。 這道菜完全可以根據你的需要做成素食。

Cajun Jambalaya

4-5人份量

食材：

- 細白洋蔥1個（切丁）

- 西芹1條（切丁）

- 燈籠椒1個（切丁）

- 蒜頭4瓣（切碎、但不要太細）

- Cajun調味料 1-1½湯匙（如果喜歡吃辣，可以1½湯匙或更多）

- 任何你喜歡的蛋白質類食材 400克（傳統上用香腸，但也可以用根部蔬菜、蘑菇、豆腐或雞胸，切成薄片或小塊）

- 番茄 250克（切碎，罐頭也可以）

- 未煮的長形米 1杯

- 雞肉高湯或蔬菜高湯3杯。如果沒有，可以用3杯水+ 2片月桂葉代替

- 橄欖油 3湯匙

- 檸檬幾片

- 鹽和胡椒粉作最後調味

- 裝飾：切碎的蔥或番茜

煮法：

1. 在大鍋中加1湯匙橄欖油，煎香腸/你選的肉類直至煮熟。取出備用

2. 再加2湯匙橄欖油，輕炒洋蔥、西芹、燈籠椒和蒜頭4-5分鐘，直至變軟。保持攪拌以防止黏底

3. 現在加入番茄、長形米、高湯、蔬菜和 Cajun Seasoning 並煮滾

4. 較細火，蓋上鍋蓋煮20分鐘，每隔幾分鐘攪拌一次，以確保米飯受熱均勻

5. 取走蓋子，加入香腸/肉類、檸檬片，再煮約5分鐘，讓所有味道融合

6. 最後試味，根據你的需要加入鹽和胡椒粉。 通常大約1茶匙鹽和½茶匙胡椒粉是剛剛好的調味

7. 離火，添加裝飾並趁熱享用

▲ Jambalaya什錦飯－傳統上用上香腸，但也可以用根部蔬菜、蘑菇或豆腐代替，製作全素的版本

（原文為英語，此為翻譯文章）

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