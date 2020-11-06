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【新股IPO】融創服務1516下周一招股 入場費約12,778元

股樓投資 15:04 2020/11/06

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融創中國 (01918)分拆的融創服務（新上市編號：01516）將於下周一（9日）至周四（12日）招股，計劃發行6.9億股，招股價介乎10.55元至12.65元，集資最多87.3億元，以每手1,000股計，入場費約12,778元，19日掛牌。融創服務早於上月底通過上市聆訊，保薦人為匯豐及大摩。

快手已遞交上市申請　傳最快年底招股，想知詳情請按：【下一頁】

集資所得款項約65%將用作戰略投資及收購、15%用作更新智能系統及發展智能社區，10%用作進一步發展增值服務，其餘則為一般營運資金。

據指，融創服務是次上市引入了4名基礎投資者，包括騰訊（00700）、IDG資本、高瓴資本及雪湖資本，合共認購3.7億美元等值股份。

此外，融創中國早前發公告指，宣布將1.5億股融創服務股份作為特別股息分派給合資格股東，佔緊隨上市後已發行融創服務股份總數的5%。合資格股東於記錄日期為11月5日，每持有約31.07股股份可獲分派1股融創服務股份。

螞蟻集團上市原定人人有份？ 仍有散戶今日收到獲分配短訊，想知詳情請按：【下一頁】

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記者：張以正

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