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【香港地產風雲@iM網欄】中途轉行 做不成空姐做地產代理？

名人薈萃 09:16 2020/11/06

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今日的題目是：做唔成空姐咪去做地產囉。

最近有好多朋友介紹空姐、空少給我，個個年輕貌美又英俊有型，當然不是相親（我也想，但家有嬌妻，老婆望住我寫稿，好驚驚），而是見工。Btw，我不會請果啲又高又靚仔又大隻又型嘅男仔，我要永遠都做全鋪全區最sharp的地產代理。

很多人來見工也是騎牛搵馬，習慣在空中飛，不想在地下走。其實小弟也能理解，但其實地產都唔係咁易做！好多人都以為，做地産只要有中五/DSE畢業，基本上有手有腳都會請，多個人打一下電話也可以，以空姐、空少們的周遊列國的經驗，絕對可以勝任有餘。

但事實是我認識的同行當中，不乏中途轉行的師兄師姐，有的很成功，有的卻捱不過一年，最難捱的其實是最初的幾個月。新入行做地產代理，要學要記的東西很多，最基本是考地產牌，不要以為很容易。地產牌分為地產代理（個人）牌照「大牌」及營業員牌照「細牌」，而細牌亦有筆試和電腦試之別。據地監局數據，2019年全年營業員資格考試（筆試）有5,270人應考，及格率28.6%；透過電腦應考人數512人，及格率為26.6%。曾經有一期「大牌」及格率低見9.1%。在這裡已經淘汰了7成以上的新人。

另外你要花一兩個月時間去記熟樓盤、成交和新聞。最難的是出糧日子，大家都知道地產代理普遍的月薪也只是幾千元，吃飯搭車都不夠。如果你很幸運，在最初幾個月能夠有單開，到你把佣金拿到手也相隔幾個月甚至幾年。咩話，幾年？無錯，真係幾年！ 現在新盤當道，有一些遠期樓花可能要3年後才收樓，有很多發展商都會在收齊全款才會發放佣金。小弟入行時就做過一個最好的發展商在北區的別墅，我在三年後才拿得到當時的佣金……

所以有意入行的空姐空少們真的要了解一下，是否有足夠的心理準備進入這大染缸，一仗功成萬骨枯，同志們，加油。

PS. 我真的想請人，要工作的，請找我，你的星級地產代理，唐汶睎！

作者_唐汶睎簡介：

我唔係冇嘗試過，我嘗試安分守己，日做夜做，賺嗰少少錢！我試過！所以我決定入行做地產！！我要發達！！我要搵大錢！！做了十年，見盡世間百態，等我帶你們進入既熟悉又陌生的地產世界！

 

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撰文 : 唐汶睎

欄名 : 香港地產風雲

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