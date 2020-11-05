Adobe引入「Liquid Mode」功能　一文看清使用方法

▲ Adobe近日就在iOS及Android版本的Adobe Acrobat Reader流動應用程式引入Liquid Mode功能，能自動為文檔重新排列文字、影像及表格。

隨著科技發展迅速，不少人都會選擇使用智能電話處理公事或閱讀文件。過往在手機或其他流動裝置閱讀PDF檔案時，經常要透過不斷放大、左掃右掃才能順利閱讀，十分不便。Adobe近日就在iOS及Android版本的Adobe Acrobat Reader流動應用程式引入Liquid Mode功能，透過人工智能及機器學習技術，能自動為文檔重新排列文字、影像及表格，讓讀者有效提升閱讀速度及理解力。

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根據Adobe初步研究發現，僅僅改變檔案的文字大小與格式已能提升成年人的閱讀速度高達25%，Adobe 亦因此項技術登上財富 (Fortune) 雜誌《2020 年改變世界 100 強企業排行榜》。

不過，由於Liquid Mode功能現時只支援英文版的 Adobe Acrobat Reader，香港地區的用戶在下載應用程式前，需要先將手機或流動裝置的語言設定為英文，才能使用。

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下面將提供圖文教學，逐步介紹 Liquid Mode 的使用方法：

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責任編輯：施雯雯