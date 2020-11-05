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【心急沽貨】擔心美國大選後局勢不穩 業主低市價20%急沽北角樓 樓價低至270萬元 平過屯門樓

股樓投資 15:30 2020/11/05

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美國總統大選各州分點票結果陸續揭盅，目前仍未能確認美國大選結果，但民主黨候選人拜登形勢似乎較好。未來哪一位候選人上任，將左右息口因素，同時未來上任的美國總統的對華政策，也會影響對香港經濟及樓市。有香港業主擔心美國大選後局勢不穩定，睇淡後市，故急以低於市價20%沽貨。

【租轉買增】怕未來通關後更多人搶盤 租客決定變業主 斥資千萬入市海濱南岸，詳情按【下一頁 

中原地產區域營業董事林龍南透露，北角兆年大廈高層C室，實用面積161平方呎，1房間隔，望樓景。業主擔心美國大選後局勢不穩定，睇淡後市，最終以270萬元將單位易手，折合平均實用呎價16,770元，成交價較對上今年4月同類單位338萬元低68萬元或20%。林龍南指，原業主於1991年5月以62.5萬元買入單位，持貨29年，帳面獲利207.5萬元，單位升值3.3倍。

【樓市故事】90後女生靠投資賺到首期做業主 斥資688萬購卓爾居兩房自住，詳情按【下一頁】 


以上成交為港島市區罕有樓價低於300萬元的成交，成交價低於屯門私樓，更較不少屋苑的車位造價還要低。位於北角七姊妹道30-36號的兆年大廈，樓齡34年為單幢物業，提供65個單位。物業交通非常便利，距離港鐵北角站僅2分鐘步程，不過物業的實用率偏低，只有約60%。據地產代理的網上放盤資料，現時兆年大廈的買賣放盤有1個，低層227平方呎的單位，叫價540萬元。

【低價筍盤】趁東涌樓減價潮未完 映灣園業主見有低市價筍盤為家人多購一個大單位，詳情按【下一頁

 

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記者：陳詠妍

 

 

總統大選 樓價 放盤 北角 兆年大廈

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