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【英國經濟】英國增買債1500億、量寬規模達8950億英鎊　明年失業率料高見7.75%

宏觀解讀 15:29 2020/11/05

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英倫銀行宣布，英國量寬規模再增1500億至8950億英鎊

英國疫情惡化再推封城措施，英倫銀行於周三（4日）會議後公布，維持現有利率0.1%不變，除了繼續執行現有1000億英鎊購買英國政府債券，央行一致投票通過，再額外增加購買1500億英鎊政府債券，令央行購買英國政府債券的總規模增至8750億英鎊。連同購買200億英鎊非金融、投資級別企業債券，英倫銀行總量化寬鬆規模將達8950億英鎊（約8.99萬億港元）。

英倫銀行同時調低多項經濟數據預測，經濟復甦需要一段時間，而且存在下行風險，英國失業率可能在2021年第二季度達到7.75%，較8月失業率4.5%明顯惡化。

英倫銀行料第4季英國GDP將收縮2%，全年GDP跌11%，較8月預計的倒退9.5%更為悲觀，而2021年的GDP預測也由增長9%降低至7.5%。央行指，仍預期英國GDP可在明年第一季度復甦，但前提為封城措施放寬，而疫情對經濟影響較8月所預期為大，因此調低預測。

英倫銀行續指，經濟前景仍異常不穩定，若果市場惡化，準備好再次提高量化寬鬆，而且在取得重大進展之前，不會收緊政策。

脫歐方面，英倫銀行預計可於1月1日與歐盟轉向自由貿易協議。

英倫銀行貨幣政策委員會的政策目標繼續訂為通脹率達2%，支持經濟增長和就業，而9月份的近12個月通脹率僅0.5%，明顯低於委員會目標。

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編輯：麥德銘

經濟 疫情 失業 量化寬鬆 英鎊 英國 失業率 GDP 英倫銀行

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