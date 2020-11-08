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【你財策劃師】46歲IT人擁千萬資產　退休移居清邁是最佳選擇？（下）

理財智慧 12:01 2020/11/08

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最差情況推算資產運用

支出方面，部分會隨年紀而增加，例如醫療，但可以透過購買適當的保險計劃，降低預計以外的支出。一般生活需要的使費則會隨年紀增加而下降，例如伙食和旅遊支出。所以整筆資金，從較樂觀角度分析，似乎就算面對更差的經濟環境，Oscar失去工作收入，亦不用擔心生活。

最重要是，Alvin是從最差處境分析，他最差的情況是現有資產能夠應付生活到80歲，相信實際並非想像中那麼差，但起碼能讓他先安心，不會胡亂做決定，因充滿憂慮下，普遍很容易做錯決定。Alvin指，如果Oscar能夠控制使費及資產不會大幅貶值，相信能應付更長時間。

至於是否應該用存款償還按揭債務呢？清還貸款後無疑會令Oscar感覺安心，但失去資金賺取收益。有充裕流動資金才能夠令財富增值，在低息環境下，要獲得可抵銷貸款利息支出的收益相信並不困難。如他擔心將來沒有收入而不能借貸，更應保持現時貸款及存款，而利息支出可看成是周轉靈活性的成本。

100法則配置資產增收益

如果現有資產是用作應付未來數十年生活需要，其大前提是組合價值不能夠有很大波幅，所以在選擇理財工具上要審慎。首先要保存適當現金為應急錢，假如要維持2年周轉需要，便要保存約168萬元。現時Oscar有124萬元危疾保障額，一份全面醫療保障，但沒有人壽保障，他應該考慮投保最少等同未償還按揭額的人壽保障，即510萬元。

他太太現時每年保費支出是3萬元，惟包括甚麼保障他則不清楚。Alvin指，這也是一種風險，尤其是他們要移居海外，二人的醫療保障是否包括海外就醫呢？所以Alvin提醒，他要盡快檢討二人的醫療保障，太太的保障情況更加要了解。

投資資產方面，可應用100法則來配置。股票及派息基金短期便能夠派發收益，但取捨是放棄運用時間再滾存更大價值，本金亦有機會較波動。而獲得平穩收益方面，投資級別債券類資產、年金及儲蓄型保險等，都能達到這效果。

另外，進取資產及平穩收益資產都重要。在資產組合中，應該有一部分是能夠令自己安心且有收益的資產。有了這筆資金，其他資產或資金運用相對上能夠更加進取，就算投資失利亦仍然有平穩收益，這便是對退休來說，最基本達到的資產配置效果。

 

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撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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