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【你財策劃師】46歲IT人擁千萬資產　退休移居清邁是最佳選擇？（上）

理財智慧 12:00 2020/11/08

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讀者Oscar是重檢個案，上次見面是2013年9月，轉眼便是7年。今次見面的環境和當時比較很不同，他自言輸了股票，又擔心很快便成為失業大軍的一員。輸股票的原因離不開都是聽消息炒賣，及過度集中持有原以為很穩健的股票。事實上，他輸的金額按他的資產來看並不多，只是數十萬元，沒有對他的個人財政帶來大衝擊，惟此卻大大影響了他對於再投資股票的信心，因此令他考慮到，是否應該投資海外物業。



另外，他計劃明年便移居泰國清邁，按他所說，曾經去過兩次清邁，認為自己和太太都能適應當地。至於想離開香港的原因，是希望在沒有工作收入下，移居當地能降低支出，令現有資金及資產可以花更久。他也因此打算以全數償還按揭，即時減少支出，又進一步考慮，移居後是否還需要保留香港的物業。

退休能以物業製造收益

不論Oscar最終是否會移居泰國，Alvin先和他分析其現時的財政狀況。現時他家庭支出每月要7萬元，扣除物業，他有987萬元資產。假設其支出及現有資產價值都不變，這筆資產足夠花11.75年。實際上，未來有些支出會比現時降低，例如日常與工作有關的支出，以及部分保險單的保費及強積金供款等，所以相信以目前的資產，可以運用到更長的時間，至未來13年都沒有問題。

當13年後，如果Oscar已用盡現時資產，他已59歲，手上剩下的資產便是兩個物業。到時父母健在的話，年紀亦已達90歲以上，否則他們居住的物業會由Oscar承繼，他到時可以藉此製造現金流。其實不論到時父母是否健在，他也可以選擇透過安老按揭等形式獲得穩定收益，或是賣出套現一筆資金再做投資。

如物業價值不變，從父母的物業套現的資金，能夠成為之後10年的生活費，到時Oscar近70歲，他手上餘下的資產便是自住物業，他亦可透過安老按揭或是賣出套現來製造收益，同樣假設生活費維持不變，這筆資金又可以用多10年，用完後已到80歲了。整個推算是假設資產完全沒有增值及支出沒有降低的情況，但若在30至40年的投資時間，資產管理得宜，應能夠穩定地增值。

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撰文 : 林昶恆 香港第一代認可財務策劃師、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

欄名 : 你財策劃師

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