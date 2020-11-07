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【疫市營商】綫上英文班搞朗誦比賽　疫市生意增逾七成

環球政經 12:23 2020/11/07

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新冠肺炎疫情掀起不少新常態，打工仔改為在家工作，學校先後停課及暫停面授課堂，轉為網上課堂，學生只能留家綫上學習。在2018成立的網上英文補習社「博星教育」，成功抓緊因疫情帶來的商機。平台主打讓學生在綫上跟美國老師遙距學英文，在今年第二季，即疫情爆發後，其生意額錄得超過逾七成的增長。平台更針對亞洲市場，乘疫情之勢舉辦網上英文朗誦比賽，成功進軍除香港以外多個海外市場。

【疫市營商】90後接班人轉型玉器行增年輕客源【下一頁】

【疫市求生】疫情打擊 企業裁員潮不斷 邊間港資仲可以大派花紅咁厲害？【下一頁】

今年年頭爆發新冠肺炎疫情，多國封鎖、學校停課，人心惶惶之際，反而為平台帶來一個機會。陳如宏接受本刊訪問時表示，疫情確實有助帶動生意，錄得最明顯增幅是今年的第二季，農曆新年假期後。學生因停課，久久未能上堂，令學生及家長對網上學習的需求急升，成功帶動平台的生意，僅在該季便錄得按季升七成的增幅，成為升幅最多的一季。現時平台的總學生人數亦由去年同期的約200人，增至現時的約1,000人。

他指，作為網上的學習平台，屬教育界的一分子，一直希望可以為學生提供更多展示自己的機會，目標是每季舉辦實體的活動讓他們參與，奈何今年卻被疫情打亂計劃。幸好「因禍得福」，轉戰舉辦網上活動，在今年第三季舉辦了「亞洲兒童綫上英文朗誦大賽」，旨在提升學生的口語表達及閱讀理解能力。結果成為平台進軍除香港以外，其他海外市場成功的第一步。

「一做就唔好只為香港學生而做，而是要為整個亞洲的學生而做。」他表示，香港甚至是其他亞洲地區的家長，普遍都想了解自己子女的水平與亞洲同齡學生的情況如何，但跨地區舉辦活動不多。正因為這種亞洲家長的心理，比賽僅靠各地的家長群組傳開作宣傳，一傳十，十傳百，成功引來香港、內地、澳門、台灣、南韓、日本、泰國7個地區，近1,000名學生報名參加。「報名人數遠超預期，本來預計最多200至300人，無諗過會多幾倍。」

朗誦比賽為平台在除中港澳外，其他亞洲地區打響名堂，平台在8月完成決賽後，隨即在多地展開宣傳，涵蓋台灣、南韓、日本、泰國。平台針對各地區常用的社交媒體分別作宣傳，例如拓展南韓市場時會多用Kakao Talk、Naver Blog等，更聘請了當地的員工作溝通的工作，解答當地家長的疑難。陳如宏表示，平台現時主要的用家仍以香港及內地學生為主，他期望至2021年底，整體學生人數能達3,000人，當中海外學生人數可佔整體的一半。

 

節錄自第680期《iMoney Focus》上位生意經。

 

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撰文 : 楊子瑩

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