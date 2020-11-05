【ESG】富達：市況波動下高ESG評級企業仍跑贏指數　

▲ 富達表示，逾6成的富達分析師指出內地日溢關注ESG。

富達國際最新研究發現，企業的可持續性與投資市場的回報表現呈明顯的正向關係（positive correlation），ESG評級愈高，其回報愈高。相反，低ESG評級的企業更跑輸指數逾2成。

富達國際指出，今年1月至9月期間（4月份除外）每個月獲較高ESG評級的企業相對ESG評級較低的企業的市場表現較好。

富達ESG評級分為A到E評級，（A代表最好；E代表最差）。富達國際全球企業管治團隊及可持續性投資主管陳振輝表示，ESG評級較高企業，在跌市及經濟復甦期間，展現較好的回報表現。

富達國際指出，截至今年2月19日至3月26日期間，美國股市出現大幅拋售，當中ESG評級為A級、B級的企業跑贏同期標普500指數分別近4%及1.2%。截至今年首3季，ESG評級為A級的企業跑贏MSCI AC World指數0.4%；ESG評級為E級的企業則跑輸MSCI AC World指數23.8%。

美國於日前式退出應對氣候變化的《巴黎協定》，不過陳振輝認為，若拜登成功當選總統，美國有機會重新加入《巴黎協定》，對ESG投資有一定的影響性，又認為氣候變化將會成為ESG明年重點的議題。

富達國際大中華地區企業管治及可持續投資總監王芳表示，香港上市公司的企業管治方面，董事會組成的獨立性有需要提升，並有助發揮獨立董事對公司管理層的監管作用。她又認為，內地愈來愈重視ESG，內地的上市公司主要披露ESG報告的數目有所上升。

截至去年底，A股上市的公司合共有945間公司發布CSR（企業社會責任）報告，按年增8.6%。

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