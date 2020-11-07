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【名人專訪】洪永城夥旅行愛好者創「善遊」 助弱勢社群

名人薈萃 14:00 2020/11/07

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旅遊節目主持出身，本身亦熱愛旅遊的洪永城盡管還在等待創業的時機，事實上早已創立了一個慈善團體。他在2017年與多位旅行愛好者，吳蚊蚊、林輝等人創立「善遊」。透過舉辦不同分享會、工作坊等為海外及本地弱勢社群籌款。

【名人專訪】洪永城曾欠10數萬卡數　「血淚史」後改消費習慣【下一頁】

【名人專訪】藝人收入不穩　洪永城鍾情長揸美國科網股【下一頁】

過去3年，「善遊」已幫助超過10個海外及本地的慈善機構籌款，包括尼泊爾的孤兒院、西藏的盲童中心以及香港融樂會。

今年「善遊」終於成功取得慈善團體的牌照，惟碰上了新冠肺炎疫情，不容許多人聚集，無法舉辦分享會等活動，打亂了部署。疫情期間，只好將原本實體的活動轉到網上，舉辦網上講座等，加速在社交平台上的宣傳，希望可以接觸更多大眾。

洪永城最近更獲邀請為「社企民間高峰會2020」的閉幕演講嘉賓，分享未來慈善機構的營運之道。

節錄自第679期《iMoney Focus》上位生意經。

 

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撰文 : 楊子瑩

社企 洪永城 創業 弱勢社群 疫情 財務自由

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