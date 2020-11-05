【行業分析】國策規劃新能源汽車 自動駕駛成未來重點

美國電動車生產商特斯拉（Tesla），近年亦致力發展自動駕駛領域，創辦人馬斯克（Elon Musk）日前更在社交平台透露，預計在數周內會加入「零介入駕駛Zero-Intervention Drives」功能，將Tesla的自動駕駛技術發揮到極致。內地近期出台的新能源汽車產業發展規劃文件中，當局亦提出高度自動駕駛汽車實現規範。

事實上，內地科網龍頭百度一直探索無人駕駛技術，早前在社交平台微博公布，在北京全面開放百度自動駕駛出租車服務，北京的乘客可在北京經濟技術開發區、海淀區、順義區數十個自動駕駛出租車站點，直接下單免費試乘自動駕駛出租車服務。公司早前表示，計劃在北京投入40輛自動駕駛出租車，同時會配備專人跟車，應對突發情況。集團董事長李彥宏曾經預測，5年內無人駕駛技術會進入規模化商用階段，交通擠塞將大大緩解，以後內地一城市將不需再對汽車進行限購、限行，交通事故發生率亦會大為降低。

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另外，吉利汽車亦正向自動駕駛領域發展，美銀證券報告指，公司行政總裁桂生悅上周五（10月30日）舉行投資者會議，就集團旗下自動駕駛及SEA（浩瀚智能進化體驗架構）提供更詳細解說，其間集團公布計劃了三項目標。包括明年在公路乘用車實現高水平自動駕駛、2023年在道路上實現乘用車高水平自動駕駛、最終目標是2025年在開放的道路上，實現完全自動駕駛。

美銀認為，公司具有清晰的長期發展策略，以確保未來競爭力及取得市場份額，故維持對股份「買入」評級。

吉利股價今日（5日）繼續跑贏大市，早市再升超過6%，現時在21元關口爭持，技術上更連續出現4支陽燭。股份除被花旗睇好外，最新亦有國泰君安報告唱好，加上公司現時致力發展自動駕駛領域，或有機會令股價走強。

國泰君安報告指，吉利與沃爾沃（Volvo）的二次深度協同效果開始顯現，通過CMA（Compact Modular Architecture，中級車基礎模塊架構）等架構，全方位提升公司造車能力，借助4.0架構造車開啟成長新時代，該行預計，吉利2022年可達1.51元，即是相當於2022年約15倍市盈率，上調吉利目標價至22.65元。

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記者：葉志偉