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【新股IPO】融創服務1516下周一（9日）招股　一手入場費12777元

新股IPO 19:16 2020/11/05

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融創服務將於下周一招股。

融創中國 （01918） 分拆的融創服務 （新上市編號：01516） 於周五（5日）建簿並進行路演。據銷售文件顯示，融創服務將於下周一（9日）至下周四（12日）中午公開招股。融創服務計劃發行6.9億股，招股價介乎10.55元至12.65元，一手（1000股）入場費約12777.5元，集資最多87.3億元。公司預計11月19日掛牌。滙豐 （00005） 及摩根士丹利為聯席保薦人。

融創服務是次引入4名基石投資者，包括騰訊 （00700） 、IDG資本、高瓴資本及雪湖資本，分別認購1.5億美元、1億美元、6000萬美元及6000萬美元。

公司2021年預測市盈率為22.2倍至26.8倍。

集團集資所得款項約65%將用作戰略投資及收購、15%用作更新智能系統及發展智能社區，10%用作進一步發展增值服務，其餘則為一般營運資金。

融創中國早前發公告指，宣布將1.5億股融創服務股份作為特別股息分派給合資格股東，佔緊隨上市後已發行融創服務股份總數的5%。合資格股東於記錄日期為11月5日，每持有約31.07股股份可獲分派1股融創服務股份。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【內房減債】恒大、融創擬進中國銀行間債券市場融資

【新股IPO】融創服務通過上市聆訊　持有31.07股融創可分派1股融創服務

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編輯：袁諾曦、謝卓榮

香港股票 融創中國（01918） 滙豐控股（00005） 分拆 IPO
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