【新股IPO】融創服務1516下周一（9日）公開招股　入場費12777元

▲ 外電引述消息人士指，融創服務計劃周五（6日）建簿。

融創中國 （01918） 分拆的融創服務 （新上市編號：01516） 已通過上市聆訊。據銷售文件顯示，融創服務將於周五（6日）建簿並進行路演，下周一（9日）至下周四（12日）中午公開招股。融創服務計劃發行6.9億股，招股價介乎10.55元至12.65元，一手（1000股）入場費約12777.5元。公司預計11月19日掛牌。滙豐 （00005） 及摩根士丹利為聯席保薦人。

根據文件，是次融創服務引入4名基石投資者，包括騰訊 （00700） 、IDG資本、高瓴資本及雪湖資本，分別認購1.5億美元、1億美元、6000萬美元及6000萬美元。

融創中國計劃集資最多87.3億元，所得款項約65%將用作戰略投資及收購、15%用作更新智能系統及發展智能社區，10%用作進一步發展增值服務，其餘則為一般營運資金。

融創中國早前發公告指，宣布將1.5億股融創服務股份作為特別股息分派給合資格股東，佔緊隨上市後已發行融創服務股份總數的5%。合資格股東於記錄日期為11月5日，每持有約31.07股股份可獲分派1股融創服務股份。

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編輯：袁諾曦、謝卓榮