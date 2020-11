【美國大選結果】特朗普律師入禀 稱共和黨人監察點票被阻

▲ 特朗普的私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)入禀法院,阻止賓夕法尼亞州票站繼續點票.

美國大選選舉日結束,部分州分仍未有結果。特朗普的私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)和特朗普次子埃里克·特朗普(Eric Trump)於當地時間周三(4日)在賓夕法尼亞州舉行記者會表示,將入禀法院,阻止票站繼續點票;揚言特朗普不止勝出賓夕法尼亞州,還勝出總統大選。

朱利安尼質疑郵寄選票疑點重重(highly suspicious),又聲稱共和黨的民意觀察員在監察點票時受到阻撓,形容前所未見(beyond anything I have ever seen before)。他指出:

「根據法律,我們有權觀察選票的點算過程。現在,觀察的意思是任何智商的人都能看見。但在費城民主黨的點票機器下,觀察員只能在6至9米(20或30英尺)外觀察。」

【美國大選結果】共和黨人染疫死亡 仍當選眾議員【下一頁】

朱利安尼揚言已就此在賓夕法尼亞州提出訴訟,希望能「真正揭露民主黨的腐敗」(really expose the corruption of the Democratic Party)。他告訴特朗普支持者:

「你覺得我們很蠢? 你以為我們是笨蛋? 你知道,民主黨人的確認為你很愚蠢,認為你是笨蛋,所以他們稱呼你們為『糟糕可悲的』和『呆子』。」(Do you think we're stupid? Do you think we're fools? You know something, Democrats do think you're stupid. And they do think you're fools. That's why you get called 'deplorable' and 'chumps.')

他續道:

「我們要堅持下去。我們會在這次選舉勝出,實際上我們已勝出選舉。這只是點算選票是否公平的問題。」(We're going to stick with this. We're going to win this election. We've actually won it. It's just a matter of counting the votes fairly.)

【美國大選】拜登「反超前」特朗普 多地爆發示威衝突【下一頁】

責任編輯:葉芷樺