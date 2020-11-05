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【美國大選結果】共和黨人染疫死亡 仍當選眾議員

環球政治 14:47 2020/11/05

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美國大選正進行點票，因此仍未正式公佈美國大選結果，外界同時關注參議院及眾議院改選情況。北達科他州一名共和黨候選人上月初因感染新冠肺炎死亡，卻在選舉中獲得超過三成半的選票，當選成為眾議員。由於這名當選者已死亡，料共和黨將任命一名代表填補空缺。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

【美國大選結果】造假傳聞滿天飛 美媒逐點Fact Check 【下一頁】

北達科他州於美國大選擁有3張選舉人票，於今次眾議院改選中，北達科他州佔兩個眾議院席位，共有4名候選人角逐成為眾議員。

55歲的安達爾（David Andahl）為一名商人及牧場主人，他在選舉中以35.53%的得票率當選，而另一名共和黨人内林（Dave Nehring）亦以40.72％的得票率當選。

【美國大選】緬因州共和黨參議員意外連任 參院形勢超前 【下一頁】

但安達爾的家人早於10月6日，在安達爾的社交媒體競選專頁發表聲明，指安達爾因為感染新冠肺炎，於10月5日離世。該州總檢察長當時表示，如安達爾勝選，將會按有眾議員離職或退休的情況處理，由共和黨人指定一名代表填補空缺。

據悉，安達爾於北達科他州有豐富公職經驗，曾於伯利縣規劃與分區委員會工作16年，更擔任委員會主席長達8年。

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責任編輯：鄭錦玲

北達科他州一名共和黨候選人上月初因感染新冠肺炎死亡，卻當選成為眾議員。

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