【iPhone 12】傳電源管理晶片短缺　蘋果iPhone 12生產恐受阻？

▲ 外電引述知情人士指，管理iPhone 12及蘋果其他設備電力消耗的重要晶片面臨短缺。

蘋果（Apple，美：AAPL）正值出售iPhone 12旺季，但卻傳出其生產或遇上瓶頸。外電引述知情人士指，管理iPhone 12及蘋果其他設備電力消耗的重要晶片面臨短缺，或影響蘋果能否在假期季節滿足消費者對iPhone 12需求的能力。

消息人士指，即使晶片陷入短缺，但供應商或會優先供貨給蘋果及耗電量大的iPhone 12，而非其他也在等待購買稀缺零件的客戶。

據悉，疫情導致供應鏈中斷以及大量產品對矽（silicon）的需求增加為造成晶片短缺的主因。美國正限制企業供貨華為，為此華為早已囤積額外的零件，這令其他買家取得的零件減少。另一邊廂，早前封鎖措施令運輸路綫受阻以及工人沒法上班，全球電子行業仍在恢復當中，消息人士指，預計未來兩個季度的供應將持續受影響。

事實上，iPhone 12系列提升了相機功能和新增5G的支援，故相比前幾代手機，電源控制對於iPhone 12更為重要。蘋果主要晶片供應商台積電（美：TSM）曾表示，5G智能手機較4G需要的晶片含量高30%至40%。

蘋果行政總裁庫克早前指，iPhone 12、Mac、iPad及某些型號的Apple Watch的供應將會較為緊張，惟未具體提及電源管理晶片。

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編輯：袁諾曦