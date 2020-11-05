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【iPhone 12】蘋果天貓旗艦店離奇下架iPhone 12及12 Pro　網民質疑與螞蟻有關

科技 14:28 2020/11/05

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蘋果天貓旗艦店將iPhone 12和iPhone 12 Pro離奇下架，引起外界多番揣測。

臨近雙十一銷售最後衝刺之際，有內地媒體報道指，蘋果天貓旗艦店已將 iPhone 12和iPhone 12 Pro下架，惟官方未有公布原因。

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有網民猜測指，天貓旗艦店商品頁面顯示，自2020年10月21日起至2020年11月11日止，蘋果產品包括iPad、Mac、Apple Watch、AirPods，以至最新的iPhone 12系列均可使用螞蟻「花唄」免息分期付款。此時下架被聯想到與日前螞蟻集團暫緩上市有關，而「花唄」、「借唄」也同時受到關注。亦有網民指，可能是由於蘋果不想參與「雙11」的優惠活動，或不想讓iPhone 12系列推出不久便減價銷售，特別是經由自己的官方渠道。

臨近雙十一銷售最後衝刺之際，蘋果天貓旗艦店已將iPhone 12和iPhone 12 Pro下架。（網上截圖）

天貓對此回應表示，「請消費者期待11.11的驚喜。」與此同時，天貓亦有發微博表示：「新娘子總要有個紅蓋頭嘛，請大家期待11.11」。而新浪科技則報道指，向內部人士求證，iPhone 12系列只是賣完了才被下架。而事實上，早前有消息指，蘋果已為雙十一電商購物節準備合共約62,951部iPhone 12系列供用戶購買，並表示「庫存有限，售完即止」。

新浪科技報道指，已向內部人士求證，iPhone 12系列只是賣完了才被下架。（網上截圖）

此外，今年iPhone 12在中國的銷售策略與去年已有所不同，自上月14日發布後，中國各大電商平台如拼多多、天貓、蘇寧、京東等，幾乎都是以原價銷售，過往的「百億補貼」已不復見。

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京東早前表示，雙11首日（11月1日），蘋果為平台上銷售金額最高的手機品牌，更勝華為、小米等內地手機品牌。（網上截圖）

不過，對於今次多個電商平台提早舉行「雙11」網購活動，京東早前曾表示，雙11首日（11月1日），蘋果為平台上銷售金額最高的手機品牌，更勝華為、小米等內地手機品牌。

責任編輯：施雯雯

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