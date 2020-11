【美國大選結果】拜登「反超前」特朗普 多地爆發示威衝突

▲ 特朗普搶先宣布自己勝出,並表示會入禀法院,阻止票站繼續點票,多地出現示威抗議。

美國大選日結束,但有6個州分仍未有結果,拜登(Joe Biden)和特朗普(Donald Trump)選情僵持不下。特朗普搶先宣布自己勝出,並表示會入禀法院,阻止票站繼續點票,多地出現示威抗議,包括賓夕法尼亞州、明尼蘇達州等。隨著拜登在部分關鍵搖擺州「反超前」特朗普,示威活動加劇。在波特蘭、洛杉磯、紐約市、明尼阿波利斯都有人被捕。

在尚未公佈結果的搖擺州賓夕法尼亞州,晚上有1000多人遊行到正在點票的賓夕法尼亞會議中心。當地全天都有零星的抗議活動,有民眾與警察對峙,警察派出直升機在上空盤旋。

在西雅圖、華盛頓和紐約等地,票站關閉數小時後均出現示威活動。

當地時間周二(3日)晚上,有1000多人在華盛頓的「黑人性命攸關」廣場聚集,抗議特朗普的,也有數百人在市中心遊行、堵車、燃放煙花等。

【美國大選結果】造假傳聞滿天飛 美媒逐點Fact Check【下一頁】

報道指出,現場有示威者高呼「這是誰的街道?我們的街道!」(Whose streets? Our streets!)和「如果我們得不到正義,他們就不會得到和平!」(If we don't get no justice, they don't get no peace!);有年輕人上街,高舉橫額,上面寫道「特朗普一直撒謊」(Trump lies all the time)。

在可能由「紅」(共和黨州分)轉「藍」(民主黨州分)的亞利桑那州,有100名示威者在議會大廈、馬里科帕縣製表和選舉中心聚集,抗議拜登在該州領先特朗普。

在洛杉磯,在當地時間周二晚上已有示威者被拘捕,警署已連續兩日在全市發出警報,以確保足夠資源應付選舉引起的騷亂。在紐約市,有20人被捕;波特蘭則有8人被捕。

【美國大選結果】特朗普據報不滿霍士新聞預測 親致電梅鐸【下一頁】​​​​​

責任編輯:葉芷樺