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【美國大選結果】拜登「反超前」特朗普 多地爆發示威衝突

環球社會熱點 14:52 2020/11/05

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特朗普搶先宣布自己勝出，並表示會入禀法院，阻止票站繼續點票，多地出現示威抗議。

美國大選日結束，但有6個州分仍未有結果，拜登（Joe Biden）和特朗普（Donald Trump）選情僵持不下。特朗普搶先宣布自己勝出，並表示會入禀法院，阻止票站繼續點票，多地出現示威抗議，包括賓夕法尼亞州、明尼蘇達州等。隨著拜登在部分關鍵搖擺州「反超前」特朗普，示威活動加劇。在波特蘭、洛杉磯、紐約市、明尼阿波利斯都有人被捕。

在尚未公佈結果的搖擺州賓夕法尼亞州，晚上有1000多人遊行到正在點票的賓夕法尼亞會議中心。當地全天都有零星的抗議活動，有民眾與警察對峙，警察派出直升機在上空盤旋。

在西雅圖、華盛頓和紐約等地，票站關閉數小時後均出現示威活動。

當地時間周二（3日）晚上，有1000多人在華盛頓的「黑人性命攸關」廣場聚集，抗議特朗普的，也有數百人在市中心遊行、堵車、燃放煙花等。

【美國大選結果】造假傳聞滿天飛 美媒逐點Fact Check【下一頁】

報道指出，現場有示威者高呼「這是誰的街道？我們的街道！」（Whose streets? Our streets!）和「如果我們得不到正義，他們就不會得到和平！」（If we don't get no justice, they don't get no peace!）；有年輕人上街，高舉橫額，上面寫道「特朗普一直撒謊」（Trump lies all the time）。

在可能由「紅」（共和黨州分）轉「藍」（民主黨州分）的亞利桑那州，有100名示威者在議會大廈、馬里科帕縣製表和選舉中心聚集，抗議拜登在該州領先特朗普。

在洛杉磯，在當地時間周二晚上已有示威者被拘捕，警署已連續兩日在全市發出警報，以確保足夠資源應付選舉引起的騷亂。在紐約市，有20人被捕；波特蘭則有8人被捕。

【美國大選結果】特朗普據報不滿霍士新聞預測 親致電梅鐸【下一頁】​​​​​

責任編輯：葉芷樺

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