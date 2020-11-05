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【美國大選結果】造假傳聞滿天飛 美媒逐點Fact Check

環球政治 14:25 2020/11/05

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【美國大選結果】造假傳聞滿天飛 美媒逐點Fact Check

隨著美國大選正在點票，美國大選結果尚未完整公布，各地對美國大選投票、點票、部份美國大選結果都有不少傳聞，包括在搖擺州分密歇根州（16張選舉人票）忽然有13萬郵寄選票湧現，而全部是投給民主黨總統候選人拜登。有美國媒體為此作整合，亦逐項布有關美國大選結果的傳聞作Fact Check，發現有不少說法都是一場誤會。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

  • 密歇根州13萬郵寄選票忽然湧現，全投拜登

有一張由選舉預測機構Decision Desk HQ製作的密歇根州得票圖表，在社交平台Twitter瘋傳，指拜登忽然增加逾13萬得票，該時特朗普的得票卻沒有任何增長，並不太可能會發生。

該選舉預測機構其後已澄清，該圖表顯示的數字出錯，並已糾正該圖表。

  • 有地區投票率超過100%

關鍵搖擺州佛羅里達州（29張選舉人票）有地區投票率超過100%。

佛州奧蘭多（Orlando）選舉辦公室表示，在中央佛羅里達大學選區，每個登記選民都投了票，形容情況十分罕見。

發言人Danaë Rivera-Marasco稱，實際上，第538號選區的投票率超過100％，因為部分選民在選舉日更改地址，然後在該選區投票。

  • 威斯康星州「箱頭筆門」

有特朗普支持者在社交媒體指，有些投給特朗普的選票，因為使用箱頭筆填寫，而未被計算在內。

不過，亞利桑那州馬里柯帕郡（Maricopa County）官員表示，使用箱頭筆並不會影響選票的計算。官員還在投票日上傳影片說明此事。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：林嘉莉

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