【美國大選結果】特朗普據報不滿霍士新聞預測 親致電梅鐸

美國大選正進行點票，外界關注美國大選結果。立場被視為親美國總統特朗普的霍士新聞，周三（4日）晚率先宣布民主黨候選人拜登取下亞利桑那州。特朗普據報對此非常憤怒，更親自致電霍士新聞老闆梅鐸抱怨。

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點先可以重新點票？各搖擺州情況不一 【下一頁】

由於郵寄選票數量龐大，加上各州的點算次序不一，多州仍未完成所有選票的點算工作。各大媒體對於兩名候選人於各州的得票情況，都持謹慎態度推測。

亞利桑那州擁有11張選舉人票，霍士新聞周三估計拜登（Joe Biden）會於亞利桑那取勝，成為首間作出有關預測的媒體，此外當日僅得美聯社作出相同估計。

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【美國大選】搖擺州亞利桑那轉藍 拜登獲勝 【下一頁】

美國雜誌《名利場》（Vanity Fair）報道指，特朗普對霍士新聞的報道感到非常震驚，無法相信他一直最喜愛的媒體，會搶先宣告對手拜登奪得亞利桑那州。

《名利場》引述消息人士指，特朗普更親自致電霍士新聞老闆、傳媒大亨梅鐸（Rupert Murdoch），要求對方撤回霍士預測拜登於亞利桑那勝出的消息。

但報道指梅鐸拒絕了特朗普的要求。據悉，特朗普及梅鐸就美國大選方面的報道一直有分歧，特朗普9月曾向梅鐸抱怨霍士的民調，而梅鐸於最近數月一直向下屬表示特朗普將敗選。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 立場被視為親美國總統特朗普的霍士新聞，率先宣布民主黨候選人拜登於美國大選取下亞利桑那州。