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【旅遊氣泡】旅議會料初期以商務客為主　旅行社會準備更多相關旅遊產品

商業 13:44 2020/11/05

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港與新加坡落實達成「旅遊氣泡」，旅遊業議會主席黃進達預期，旅遊氣泡初期會以商務客為主，旅行社會準備好提供更多相關的旅遊產品。

【旅遊氣泡】香港與新加坡下月實施「旅遊氣泡」　當地42個景點已重開

黃進達指，仍待局方公布更多有關「旅遊氣泡」的細節及資訊，旅行社會準備好提供更多相關的旅遊產品，但相信旅遊氣泡實施初期，在名額有限和檢測成本之下，會以商務旅客為主，需一段時間才會有更多旅客來港。他又認為社區檢測中心的檢測收費降至240元是好事，期望與內地通關或旅遊氣泡開通後，檢測費用可進一步下降，以減低旅客旅遊成本，增加他們到訪本港意欲。

【旅遊氣泡】港府下月實行與新加坡旅遊氣泡　旅行社：港人外遊仍有戒心

本地遊有需求

港府早前放寬本地遊旅行團人數至最多30人，旅發局更推出「賞你遊香港」活動，1萬個名額已滿。他表示，計劃進度反應理想，反映本地遊有需求，希望在通關前，會有更多市民參與由旅行社舉辦的本地遊活動，讓業界有空間營運。不過他亦指，即使有本地遊及專項基金資助，仍不能彌補本地旅行社失去出入境旅遊的損失，預期未來會有更多旅行社採取停薪留職等措施。

【本地遊】旅遊業界指周末本地團不多　單靠本地需求難以維生

責任編輯： 蘇穎琪

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