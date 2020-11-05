【美國大選】拜登勝出對華態度軟化?　總商會梁兆基：中美關係俱難修復

▲ 香港總商會總裁梁兆基受訪時表示，相信不論最終拜登或特朗普勝出，對華政策都不會有大改變。（資料圖片）

美國總統大選點票仍在進行，民主黨總統候選人拜登仍然領先。香港總商會總裁梁兆基指，美國共和民主兩黨在中美關係上有相當共識，相信不論特朗普連任抑或拜登勝出，對華的整體方向都不會有大改變。

梁兆基接受電台訪問時表示，金融市場暫時對美國選情的反應相對平靜，但若然落敗的一方選擇經司法渠道上訴，相信會醞釀一段長時間，或延遲經濟刺激措施的推出，而有關的不確定性亦有可能加劇市場波動。

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一直有分析指，拜登對華立場較溫和，入主白宮的話勢緩和對華強硬政策。但梁兆基指，美國兩黨在對華立場上有一定共識，相信日後整體大方向改變不大，只是拜登較重視國際及盟友關係，意味出現難以估計情況的機會較低。

國際貿易方面，若拜登當選他相信較少機會，出現以往特朗普的「橫蠻手段」，但他個人及商會會員均認為，中美關係將難重返以往相對和諧和暢順的情況，商界未來在部署投資上亦要考慮到中美關係惡化的可能性。

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編輯：趙穎妍