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【雙11】狠批「雙11僅銷售數字狂歡」　網易電商退出雙11反被指另類營銷？

Hot Talk 14:29 2020/11/05

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網易（09999）旗下電商平台網易嚴選昨日在官方微博宣佈，將退出今年雙11活動。

內地今年多個電商平台提前啟動「雙11」網購促銷，網易 （09999） 旗下電商平台「網易嚴選」在官方微博宣佈，將退出今年雙11活動。網易嚴選表示，今年雙11仍會加大全年最大力度補貼，雙11當天推出的商品是「全年抄底價」，部分商品提供「價保一整年」服務，但不會再公佈銷售額戰報，亦不會推出「複雜優惠玩法」。

網易嚴選指，雙11節僅「為銷售數字狂歡」，鼓吹過度消費。消費模式不應被商家的營銷策略和購物數據主導，而應回歸理性消費，「不要被複雜玩法套路」。

    點擊圖片放大

網民﹕退出雙11是回歸理性消費還是逆向營銷？

消息傳出後，內地網民反應意見不一。部分網民指，支持網易嚴選倡導理性消費，比起雙11複雜的玩法，簡單的優惠折扣能令用戶感到貼心。

但亦有網民回覆指，網易嚴選並沒有真正退出雙11，現時仍維持補貼等優惠措施，公司此舉不過是採取另類營銷手段，利用理性消費的風向，逆向推廣平台雙11產品。

雙11 有多複雜？

今年「雙11」踏入第12年，為維持市場對雙11的熱度，各大電商平台營銷策略不斷推陳出新，除了傳統的紅包和優惠劵外，以京東今年雙11規則為例，商品展示價格可分為「預估到手價」、「參考價」、「京東價」。

阿里巴巴旗下天貓雙11旗下商店優惠形式五花八門，例如在預售期間先繳付定金，再支付尾款可享有免息優惠，或跨店購物加購下單可享有更多優惠，這些方法增加了用戶比較不同商城產品價格時的難度。

官媒央視新聞周三（4日）發文指，「雙11」期間商家和平台應該「更真誠一些」，勿推出「亂花漸欲迷人眼的套路」，為消費者帶來糟糕的消費體驗。

雙11將何去何從？

雙11源自於淘寶商城2009年11月11日舉辦的網絡促銷活動，由現時阿里巴巴集團 （09988） 主席、首席執行官張勇所創，阿里巴巴在2012年註冊雙11商標，及後演變成每年一度的購物節。

據阿里巴巴旗下媒體「阿里足跡」報導，在第一年雙11節中，僅有27個品牌參與，平台交易額超過5000萬人民幣 （下同）。直至2019年，天貓雙11交易鋒值達到平均每秒錄得54.4萬筆交易，為2009年雙11時的1360倍，全日成交額為2,684億元。

網易嚴選是次退出雙11，微博內文呼籲消費者反思銷售數字對消費的意義，改善消費者體驗，多於追捧銷售額。張勇在3年前接受阿里足跡訪問時，當時他指，天貓雙11所產生的銷售數據能夠產生極高的商業價值，對物流和未來營運均帶來好處，亦能吸引更多商家和合作伙伴參與雙11。

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編輯﹕賴奕羚

香港股票 天貓 京東集團—SW（09618） 張勇 網易－S（09999） 阿里巴巴 網易（美：NTES）

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