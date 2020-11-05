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【美國疫情】大選最大輸家是或公共衛生 再增10萬確診

環球社會熱點 13:34 2020/11/05

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【美國疫情】大選最大輸家是或公共衛生 再增10萬確診

美國大選投票日結束 美國50個州份及哥倫比亞特區陸續開票。雖然民主黨候選人拜登形勢大好，但目前仍未能確認美國大選結果。說到最大輸家，可能就是美國的公共衛生。美國周三新增超過10萬人確診，再次創單日確診新高，進一步推高染疫人數，確診病例累計已突破900萬宗。專家擔心，美國在短期內無法應付另一波疫情。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

點先可以重新點票？各搖擺州情況不一【下一頁】

雖然不少民眾帶口罩及護目鏡前往投票，但選舉活動仍加劇疫情。惟票站民調顯示，近40%的美國選民擔心經濟，多於擔心疫情。

美國西北大學研究院執行主任墨菲（Robert Murphy）預計，在總統特朗普現屆任期完結前（即1月20日前），如果不改變疫情的應付方針，料再多10萬人死於新冠肺炎。美國已有23萬多人死亡，7日平均死亡病例正增加。

佐治華盛頓大學公共衛生專家溫麟衍（Leana Wen）表示，以一個國家的疫情而言，現時所處的位置極為嚴峻，每個指標都朝錯誤的方向發展。她強調，新冠肺炎是病毒，將繼續加快傳播，並不會自行停止。

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責任編輯：鄧燕君

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