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三星巴西官網意外洩密　或推「Galaxy Note 20 FE」新機

科技 13:40 2020/11/05

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近年三星（Samsung）開始攻入平價旗艦機市場，最近有外媒在巴西官網發現，三星似乎正在準備推出「Galaxy Note 20 FE」新機。

為吸引更多用戶，近年三星（Samsung）開始推出平價旗艦機，以提升市場競爭力。今年9月份，三星發售旗艦中價機Galaxy S20 FE 5G。最近有外媒在巴西官網發現，三星似乎正在準備另一款新機，產品命名為「Galaxy Note 20 FE」。

有外國傳媒發現，Galaxy Note 20 FE曾經在巴西官網中出現兩次，另外亦有在網頁程式碼中多次出現。據消息傳出，Galaxy Note 20 FE將會配備6.5吋屏幕，並支援夜間拍攝模式。不過，由於手機仍屬於開發階段，暫時未有流出太多的手機規格資料。

＜＜【晶片大戰】搶佔高通聯發科市佔　三星擬為多間廠商提供Exynos處理器

＜＜【無綫耳機】傳三星下一代無綫耳機命名「Galaxy Buds Beyond」　或與Galaxy S21一同發表

三星曾於今年的Unpacked 2020活動中承諾，每年會發布新的Galaxy FE系列手機，因此Note 20 FE有機會成為下一代的Galaxy FE系列手機。但鑑於三星推出Galaxy Note 20 系列和 Galaxy S20 FE不久，相信不會在短期內就發布Galaxy Note 20 FE。
 

責任編輯：李寶如

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