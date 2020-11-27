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【零售寒冬】FANCL亞洲擬賣盤估值78億元　京東阿里騰訊傳均有意競購（第二版）

股市 19:12 2020/11/27

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Fancl亞洲擬賣盤　傳凱雷、MBK有意收購

日本護膚品牌FANCL據報擬出售日本以外的亞洲市場獨家代理權，外電最新消息指，有關業務估值約10億美元（折合約78億港元），獲京東 （09618） 、黑石（Blackstone）、紅杉資本及中信資本等超過10間企業洽購，更傳阿里巴巴 （09988） 及騰訊 （00700） 亦有可能加入競購。

路透最新引述消息指，有私募股權公司正尋求組成戰略合作夥伴，阿里巴巴及騰訊都對交易有興趣，或會加入競購。

FANCL亞洲賣盤消息早在8月傳出，彭博月初報道，交易引起凱雷集團和MBK Partners的興趣，另外高瓴資本和復星國際 （00656） 也在正在研究該業務。

陳志明旗下CMC Holdings是Fancl日本以外的獨家經銷商，已經營運25年。報道指，CMC Holdings已要求最快在11月底前進行第一輪象徵性投標。

據悉，高瓴資本正考慮與其所投資的公司廣州逸仙電子商務聯合投標。逸仙電商是化妝品品牌完美日記背後的公司 。另外，CMC還與其他潛在競標者進行了接觸，包括黑石、京東和日本貿易行伊藤忠商事。

報道又指，CMC正在與顧問摩根士丹利商討，尋求以超過6億美元（46.5億元）的價格出售資產。 該公司在日本以外的亞洲地區運營著240多間Fancl商店，其中在中國有190多間。

相關文章：

【零售寒冬】FANCL亞洲傳有意賣盤 估值料達78億元

編輯：吳敏芳

亞洲市場 化妝 貿易 京東集團—SW（09618） 收購 京東（美：JD） 中國 日本

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