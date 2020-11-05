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【OK便利店賣盤】OK便利店易主　香港三大便利店背後老闆是誰？

股市 13:30 2020/11/05

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利亞零售 （00831） 宣布將OK便利店業務以28億元售予Circle K品牌環球擁有者Couche-Tard，意味在港經營35年的OK便利店不再由港資持有。OK便利店原身母企利亞零售由利豐馮氏家族控制，到底同為香港三大便利店之一的7-Eleven及VanGO便利店的背後老闆又是誰？

  7-Eleven OK便利店 VanGO
背後股東 牛奶公司 Couche-Tard（原為馮氏家族） 華潤
香港分店 約1000間 340間 約35間

香港7-Eleven由怡和旗下的牛奶公司特許經營，在港有約1000間分店，店鋪數目為OK便利店約3倍。於1981年，牛奶公司獲授權在香港成立7-Eleven，其後於1992年、1996年及2005年再獲授權於深圳、廣州及澳門成立7-Eleven。

VanGO便利店則是由國企華潤集團旗下華潤萬家經營的便利店品牌，在港約有35間分店，為本港第三大便利店。

OK便利店原來由利豐馮氏家族擁有，利亞零售於1985年以特許經營形式在香港開設首家分店，目前在香港營運及管理340家店舖，在澳門亦有33間分店。現時接手香港OK便利店Couche-Tard為環球便利店零售商，亦是Circle K品牌環球擁有者。

根據利亞零售中期業績，便利店業務佔其總收入逾8成，上半年營業額按年升7.9%，為公司主要收入來源以及最賺錢的業務。

相關文章：利亞零售出售「OK便利店」業務　派特別息3.85元、股價曾升近3成

Fancl亞洲擬賣盤　傳凱雷、MBK有意收購

【業績】OK便利店母企半年少賺0.5%息維持6仙 OK便利店同店銷售增8%

【保就業計劃】第二期資助僱主名單出爐　牛奶公司獲近4億補貼本輪最多

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編輯：袁諾曦

香港股票 利亞零售（00831）

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