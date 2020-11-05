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【市場趨勢】日本飲品廠新招吸客　竟靠「無標籤」商品取勝？

商業 13:00 2020/11/05

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近日不少日本飲品生産商都推出「無標籤」商品，包括日本可口可樂。(日本可口可樂官網圖片)

受新冠疫情影響，自動販賣機和便利店等銷售下滑，日本飲品廠商陷入困境。不過，近日不少日本飲品生産商都推出「無標籤」商品，即瓶子上不帶標籤和貼紙，反令產品銷量大增。

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惟日經新聞網報道，日本各飲料企業都在加緊擴充「無標籤」産品，包括日本可口可樂，三得利食品國際等大型企業，都通過電商銷售「無標籤」商品，而帶動銷售額增加。如日本可口可樂公司銷售的「IROHASU天然水」自4月換上了「無標籤」包裝，8月起則擴充了無標籤商品至「綾鷹」、「爽健美茶」、「CANADA DRY THE TAN SAN STRONG」三種飲品，帶動公司1至6月的電商銷售額，與去年同期比錄得長雙位數增長。

朝日飲料先後推出了「美味水 天然水 Label-less Bottle」，以及無標籤商品品牌「朝日綠茶」。據該企指出，1至9月無標籤商品的銷量達到151萬箱，比年初制定的年銷售計劃多1萬箱。

分析指出，由於消費者愈來愈著重環保，而使用「無標籤」包裝有助於減少塑膠垃圾，故此類商品受到了很多環境意識較強的消費者青睞，令產品銷量大增。

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責任編輯： 蘇穎琪

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