【國泰裁員】國泰要求員工簽署新合約　逾9成機師及空中服務員已接受

國泰航空上月落實重組方案，更要求改動現有員工的工作合約，簽署新服務條件的期限已於昨晚（4 日）屆滿。國泰航空集團指，共有2,613位機師及7,346位機艙服務員已接受新合約，相當於被要求同意新合約的 98.5%機師及91.6%機艙服務員。

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國泰航空集團表示，非常感激已接受新合約的機組人員同事。新僱用條款具市場競爭力，使公司得以在致力繼續營運及重建業務期間，能招納及保留優秀的機師及機艙服務員。集團會為他們提供優於勞工法例要求的離職方案，亦不會與公司的退休金供款對沖，而離職同事亦可獲退還2020年參與自願性特別休假計劃的薪金。 同時，集團會繼續推行現金保留措施，將於2021年全年繼續實施現行的高級管理層減薪安排，並於明年上半年向非機組人員同事推出第三輪自願性特別休假計劃。 所有員工於2021年將不獲加薪，亦不會獲發2020年度的酌情年終獎金。

重組計劃使每月減少約5億開支

國泰又指，重組計劃能使其的營運現金消耗每月減少約5億港元，使每月消耗現金減至10億至15億港元現金。集團早前公佈之港幣390億元資本重組計劃，使公司得以維持經營，儘管公司目前的處境十分艱難，但仍然對國泰於香港樞紐的地位，以及香港在大灣區及以外地區擔當的重要角色充滿信心。

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責任編輯： 蘇穎琪