【港版納指】港交所11月23日推恒生科技指數期貨、明年1月推期權

▲ 港交所11月23日推恒生科指期貨、明年1月推期權

港交所公布，分別於2020年11月23日及2021年1月18日推出恒生科技指數期貨及期權合約，計劃將待監管機構及市場準備情況而定。港交所表示，恒生科技指數期貨及期權分別是相關指數首隻在交易所上市的衍生產品，並與恒生指數及恒生中國企業指數產品互補。港交所表示，新產品首六個月將有交易費折扣及豁免證監會徵費。

恒生科技指數今日創新高，首次升逾8000點，半日報8133點，升375點或4.8%。港交所目前已有4家與恒生科技指數相關的ETF上市。

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港交所市場主管姚嘉仁表示，恒生科技指數已成為科技股在市場表現的重要指標，樂於為投資者提供更多選擇，推出新的恒生科技指數期貨及期權。

據港交所資料，恒生科技指數期貨、期權每指數點報50港元，最低波幅為1點，提供現月、下月及之後的兩個季月合約。

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記者：麥德銘