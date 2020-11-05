【美國大選】桑德斯上月已預測 特朗普或要求重新點票

美國大選正進行點票，美國總統特朗普陣營入稟法院要求3州暫停美國大選點票，及要求威斯康星州重新點票。民主黨參議員桑德斯（Bernie Sanders）10月接受訪問時已預計美國大選戰況，推測特朗普於威斯康星等州遭拜登反超前時，會提出郵寄選票涉及舞弊和要求再次點票。

美國大選最新戰況（不斷更新） 【下一頁】

桑德斯上月23日出席NBC節目《The Tonight Show》時，曾向節目主持人法倫（Jimmy Fallon）表示，今屆大選有大量郵寄選票需處理，憂慮特朗普過早宣布勝選。

桑德斯接受訪問片段

桑德斯首先預計，賓夕法尼亞（20張選舉人票，下同）、密歇根（16張）、威斯康星（10張）等多州，今屆大選將收到大量郵寄選票。桑德斯推斷上述州與佛羅里達（29張）或佛蒙特（3張）等州不一樣，難以應付大量郵寄選票而導致點票工作延誤。

亞利桑那未必已紅轉藍？或成特朗普轉勢關鍵 【下一頁】

桑德斯指出民調顯示，較多民主黨人傾向郵寄選票，而共和黨人則傾向現場投票。他擔心特朗普將在威斯康星和密歇根州等州領先，並在仍需點票的情況下宣告勝利。但當拜登在上述州反超前時，特朗普就會聲稱出現選舉欺詐。

根據美媒預測美國大選關鍵搖擺州的得票情況，拜登料於密歇根及威斯康星州取勝，而暫時於賓夕法尼亞州落後。

特朗普的競選團隊入稟法院，要求密歇根、佐治亞及賓夕法尼亞等州，暫停美國大選點票工作。特朗普團隊的競選經理斯蒂平（Bill Stepien）表示，威斯康星州多個縣在投票期間出現違規行為，團隊要求威斯康星州重新點票。桑德斯於上月作出的估計，被視為非常準確。

緊貼「美國大選」選情及影響，登入iet2.hket.com/us-election2020/index.html

責任編輯：鄭錦玲

▲ 民主黨參議員桑德斯曾預計，特朗普於威斯康星等州遭拜登反超前後，會提出郵寄選票涉及舞弊和要求再次點票。