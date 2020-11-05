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【阿里股價】螞蟻未上市影響細 滙豐認為阿里跌完更吸引？

股樓投資 12:28 2020/11/05

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螞蟻集團急剎車，令市場擔心對阿里巴巴 （09988） 估值的影響。不過，滙豐研究指，內地推出新規則限制網上貸款，對螞蟻集團的信貸科技業務有所影響，皆因需要面對更多資本要求及監管，不過，即使螞蟻估值下跌一至兩成，對阿里巴巴的估值只影響1.3%至2.6%，更指阿里股價調整後估值更吸引。

滙豐強調，現時市場對阿里巴巴的焦點，將會回到公司營運表現，滙豐認為阿里在數碼化下，業務有多個增長動力，因此維持阿里巴巴目標價373元及「買入」評級。

阿里巴巴今日中午收市升5.7%至293元，距離一個月高位309.4元距離不到一成。

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撰文 : 謝克迪, CFA

股票 香港股票 螞蟻集團（06688） 阿里巴巴 買入 目標價 阿里巴巴－SW（09988）

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