【阿里股價】螞蟻未上市影響細 滙豐認為阿里跌完更吸引？

螞蟻集團急剎車，令市場擔心對阿里巴巴 （09988） 估值的影響。不過，滙豐研究指，內地推出新規則限制網上貸款，對螞蟻集團的信貸科技業務有所影響，皆因需要面對更多資本要求及監管，不過，即使螞蟻估值下跌一至兩成，對阿里巴巴的估值只影響1.3%至2.6%，更指阿里股價調整後估值更吸引。

滙豐強調，現時市場對阿里巴巴的焦點，將會回到公司營運表現，滙豐認為阿里在數碼化下，業務有多個增長動力，因此維持阿里巴巴目標價373元及「買入」評級。

阿里巴巴今日中午收市升5.7%至293元，距離一個月高位309.4元距離不到一成。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機