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專題:美國大選

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【美國大選分析】美國大選勝負難分　一文看投資界對後市看法（不斷更新）

股市 15:23 2020/11/05

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投資界普遍認為，無論是拜登或特朗普當選，美國將會推出新一輪刺激經濟方案，美元預期將會走弱。

美國大選的選情激烈，拜登及特朗普的選票相當接近，但拜登勝算偏高。美國大選結果對投資市場影響力巨大，投資界均相當關注是次美國大選結果。綜合各家基金、券商及投行分析，普遍認為無論是拜登或特朗普當選，美國將會推出新一輪刺激經濟方案，美元預期將會走弱，股市向好的可能性偏高，惟要小心市場波動性將大增。

歷史數據指，無論誰主白宮，美股年底都會升，詳見【下一頁】

股市反應美國大選的選情？詳見【下一頁】

  • 野村證券

拜登勝算增加，將有利於亞洲股市，因亞洲應對疫情的能力高於美國及歐洲，而且北亞的政府較強勢，上市公司財政狀況較穩健，加上政局穩定，令亞洲能更有效控制疫情傳播。中國等多個亞洲國家在疫情後，經濟數據都顯示當地經濟出現強勁反彈，因此中線對亞洲股市持樂觀取態，預期MSCI亞洲（日本除外）指數明年底見753。

  • 景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭

由於民主黨大勝未有出現，加上推出相應重大財政刺激措施的預期落空，投資者將從周期性及價值型股票轉向增長型及科技股，而美元亦預計會從目前的水平貶值到今年底甚至2021年。

儘管目前看不到中美關係會有轉彎的餘地，但拜登擔任總統對中國的態度肯定會有更多的考量。趙耀庭指，隨政治風險消除，我們將看到資金從國債和美元等避險資產轉向更多風險資產，包括股票。

  • 木星資產管理投資組合經理（黃金白銀）Ned Naylor-Leyland

拜登或特朗普任何一方的勝利均對黃金和白銀的價格有利。兩人都將通過極端的財政刺激方案，聯儲局亦將提供支持，實際利率可能還會進一步下降。

  • 道富環球投資首席投資總監Rick Lacaille

美國大選的投票率很高，兩位大選的總統候選人一般會在這個階段都會宣稱獲勝，但很罕有在這一階段看到訴諸法院體系的情況，預期市場會維持較大波動。Rick Lacaille建議，保持「輕倉」美元，同時要準備中線或出現輕微通脹，而基於貨幣及財政的政策到位，預期中線投資環境仍利好股票，惟要小心大選結果會引到投資市場出現大幅震盪。

為應對疫情而採取的大規模刺激財政及貨幣政策，尚未完全發揮效用，預期將對未來12個月的投資市場產生影響。從投資市場角度來看，高質素股票及必需品股預期表現較佳，醫療保健也會跑贏，特別是國會陷入分裂狀況。基於兩黨較難在國會達成共識，因此要小心投資石油、天然氣或其他可再生能源行業。

  • 紐約梅隆投資管理旗下紐頓投資管理固定收益主管Paul Brain

現時美國大選結果仍存在不確定性，相信市場流動性會持續至選舉有最終結果，美元亦會繼續受到不明朗因素所困難，美債息料下跌。在高度不確定下，風險資產預期會跑輸。

他認為，參議院及眾議院均由民主黨人控制的可能性不大，新一輪美國刺激經濟方案的討論料繼續，或進一步支持國債。

  • 瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele

最新的計票數字顯示民主黨總統候選人拜登距離問鼎第46屆美國總統寶座又進了一步，隨投資者對可能的選舉結果及潛在政策方向有所掌握，股市走勢反映了不確定性有所下降。

政府和國會分別由兩黨掌控（民主黨掌控白宮、共和黨掌控參議院）可能意味著財政刺激規模比預期的要小，預計刺激規模可能至多為1萬億美元，相當於GDP的5%，而不是藍色浪潮下的逾兩萬億美元，這可能會降低美元的短期壓力。不過，美元將會在中長期內走貶。

相關文章：【美國大選前瞻】美國大選結果4大情境　對金融市場有何影響？

 

編輯：陳韻妍

香港股票 經濟 股票 選舉 拜登 特朗普 白宮 美國民主黨 石油 天然氣

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