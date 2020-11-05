【美國大選】美國大選勝負難分　一文看投資界對後市看法（不斷更新）

▲ 投資界普遍認為，無論是拜登或特朗普當選，美國將會推出新一輪刺激經濟方案，美元預期將會走弱。

美國大選的選情激烈，拜登及特朗普的選票相當接近，環球股市、債市、滙市及商品市場均大幅波動。美國大選結果對投資市場影響力巨大，投資界均相當關注是次美國大選結果。綜合各家基金、券商及投行分析，普遍認為無論是拜登或特朗普當選，美國將會推出新一輪刺激經濟方案，美元預期將會走弱，股市向好的可能性偏高，惟要小心市場波動性將大增。

歷史數據指，無論誰主白宮，美股年底都會升，詳見【下一頁】

股市反應美國大選的選情？詳見【下一頁】

道富環球投資首席投資總監Rick Lacaille

美國大選的投票率很高，兩位大選的總統候選人一般會在這個階段要求勝力，但較少看到法院會介入選舉，預期市場會維持較大波動。Rick Lacaille建議，保持「輕倉」美元，同時要準備中線或出現輕微通脹，而基於貨幣及財政的政策到位，預期中線投資環境仍利好股票，惟要小心大選結果會引到投資市場出現大幅震盪。

為應對疫情而採取的大規模刺激財政及貨幣政策，尚未完全發揮效用，預期將對未來12個月的投資市場產生影響。從投資市場角度來看，高質素股票及必需品股預期表現較佳，醫療保健也會跑贏，特別是國會陷入分裂狀況。基於兩黨較難在國會達成共識，因此要小心投資石油、天然氣或其他可再生能源行業。

紐約梅隆投資管理旗下紐頓投資管理固定收益主管Paul Brain

現時美國大選結果仍存在不確定性，相信市場流動性會持續至選舉有最終結果，美元亦會繼續受到不明朗因素所困難，美債息料下跌。在高度不確定下，風險資產預期會跑輸。

他認為，參議院及眾議院均由民主黨人控制的可能性不大，新一輪美國刺激經濟方案的討論料繼續，或進一步支持國債。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele

美國大選選情膠著、勝負難分，基於預期另一輪刺激方案出爐以及明年中疫苗可望廣泛可得，維持中期看好股票的觀點。「無論誰入主白宮，經濟自疫情中復甦將持續是未來幾個月股票市場的主要驅動因素。」

美元在中期內可能走弱，因無論誰當選，美國的債務規模都可能成為市場關注焦點，而且美元相較於其他主要貨幣也不再具有息差優勢。

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編輯：陳韻妍