  • 25°C
香港時間 : 20201105日 (四) 12:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美國大選】美國大選勝負難分　一文看投資界對後市看法（不斷更新）

股市 12:26 2020/11/05

分享：

投資界普遍認為，無論是拜登或特朗普當選，美國將會推出新一輪刺激經濟方案，美元預期將會走弱。

美國大選的選情激烈，拜登及特朗普的選票相當接近，環球股市、債市、滙市及商品市場均大幅波動。美國大選結果對投資市場影響力巨大，投資界均相當關注是次美國大選結果。綜合各家基金、券商及投行分析，普遍認為無論是拜登或特朗普當選，美國將會推出新一輪刺激經濟方案，美元預期將會走弱，股市向好的可能性偏高，惟要小心市場波動性將大增。

歷史數據指，無論誰主白宮，美股年底都會升，詳見【下一頁】

股市反應美國大選的選情？詳見【下一頁】

  • 道富環球投資首席投資總監Rick Lacaille

美國大選的投票率很高，兩位大選的總統候選人一般會在這個階段要求勝力，但較少看到法院會介入選舉，預期市場會維持較大波動。Rick Lacaille建議，保持「輕倉」美元，同時要準備中線或出現輕微通脹，而基於貨幣及財政的政策到位，預期中線投資環境仍利好股票，惟要小心大選結果會引到投資市場出現大幅震盪。

為應對疫情而採取的大規模刺激財政及貨幣政策，尚未完全發揮效用，預期將對未來12個月的投資市場產生影響。從投資市場角度來看，高質素股票及必需品股預期表現較佳，醫療保健也會跑贏，特別是國會陷入分裂狀況。基於兩黨較難在國會達成共識，因此要小心投資石油、天然氣或其他可再生能源行業。

  • 紐約梅隆投資管理旗下紐頓投資管理固定收益主管Paul Brain

現時美國大選結果仍存在不確定性，相信市場流動性會持續至選舉有最終結果，美元亦會繼續受到不明朗因素所困難，美債息料下跌。在高度不確定下，風險資產預期會跑輸。

他認為，參議院及眾議院均由民主黨人控制的可能性不大，新一輪美國刺激經濟方案的討論料繼續，或進一步支持國債。

  • 瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele

美國大選選情膠著、勝負難分，基於預期另一輪刺激方案出爐以及明年中疫苗可望廣泛可得，維持中期看好股票的觀點。「無論誰入主白宮，經濟自疫情中復甦將持續是未來幾個月股票市場的主要驅動因素。」

美元在中期內可能走弱，因無論誰當選，美國的債務規模都可能成為市場關注焦點，而且美元相較於其他主要貨幣也不再具有息差優勢。

相關文章：【美國大選前瞻】美國大選結果4大情境　對金融市場有何影響？

 

編輯：陳韻妍

香港股票 經濟 股票 選舉 拜登 特朗普 白宮 美國民主黨 石油 天然氣

上一篇文章

【阿里巴巴業績】阿里巴巴績前股價反彈6%　上季經調整盈利料增長17%

下一篇文章

【螞蟻上市】馬雲連續3年成福布斯中國首富　10位螞蟻股東上榜（附排名表）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻上市觸礁】究竟馬雲說了甚麼　觸發螞蟻集團中港上市急煞停？
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻退款】螞蟻最遲周五退款　中銀滙豐恒生齊收孖展息、一文看清銀行券商安排（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　中證監：體現敬畏市場、敬畏法治精神（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團AH股齊暫緩上市　中證監：體現敬畏市場、敬畏法治精神（不斷更新）
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】新華社十五字「贈」馬雲：話不可隨口、事不可隨心、人不可隨意
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【螞蟻上市觸礁】螞蟻集團暫緩IPO要知的8件事　螞蟻最快今退款、螞蟻錯在何處？
【颱風消息】艾莎尼周五日間與港保持一段距離、周末減弱　港股本周交易料不受影響
【颱風消息】艾莎尼周五日間與港保持一段距離、周末減弱　港股本周交易料不受影響