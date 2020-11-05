【無綫充電】Google Pixel 5可變為無綫充電板　為裝置提供電力

▲ Google最新推出的Pixel 5旗艦手機，不但首度支援5G網絡，手機更可以變為無綫充電板，提供電力分享功能。

不少人出門在外會帶備幾項電子產品，有時難免遇到需要緊急充電的情況。Google最新推出的Pixel 5旗艦手機，不但首度支援5G網絡，手機更可以變為無綫充電板，提供電力分享功能，為支援Qi無綫充電功能的裝置充電。

近日，Google Pixel 5已正式開始發貨，手機其中一大特色是提供雙向無綫充電功能，用戶可以透過開啟電力分享功能，為支援Qi 無綫充電功能的裝置充電，例如無綫耳機等配件。另外，用戶也可以透過連接USB-C綫，開啟反向無綫充電功能，手機會變成無綫充電板，為其他裝置或配件提供電力。

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要開啟電力分享功能，用戶需將配件或手機放在Pixel 5機身背面，並對準正確位置，然後在手機打開「設定」，點擊「電池」選項，再選擇「電力分享」。當開啟功能後，手機會顯示正在分享電力，以及當前的電池電量。

另外需注意的是，手機會在以下幾個情況自動關閉功能，例如裝置已經充滿電量，手機溫度過高、擺放位置不佳，或開啟省電模式等情況下，系統會自動停止充電。

責任編輯：李寶如