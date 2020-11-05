【美國大選結果】點先可以重新點票？各搖擺州情況不一

美國大選結果陸續公布，剩下數個搖擺州分未公布美國大選結果。美國總統特朗普要求威斯康星州重新點票。在美國大選中，各州在如何才能重新點票的準則都不一樣。根據重新點票準則，特朗普可在威斯康星州申請就美國大選結果重新點票。

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★關鍵搖擺州分情況★

威斯康星州（10張選舉人票）

可重點準則：候選人票數差距相差少於1個百分點

重點手續：需在大選點票結果公開後的一個工作日內，向威斯康星州選委會提出。選委會接受申請後，會在13天內完成重點工作。

亞利桑那州（11張選舉人票）

可重點準則：若候選人票數差距相差少於0.5個百分點、或少於200票，就會自動重新點票，候選人毋需提出申請。除此條件之外，候選人不能自行提出重新點票。

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密歇根州（16張選舉人票）

可重點準則：候選人票數差距相差少於2千票

賓夕法尼亞州（20張選舉人票）

可重點準則：若候選人票數差距相差少於0.5個百分點，就會自動重新點票；除此條件之外，候選人可在結果公布5天內，自行提出重新點票。

重點手續：委員會將在選舉後3周進行重新點票

佐治亞州（16張選舉人票）

可重點準則：若候選人票數差距相差少於0.5個百分點，候選人可自行提出重新點票

北卡羅來納州（15張選舉人票）

可重點準則：若候選人票數差距相差少於0.5個百分點，或1萬票，候選人可提出申請

內華達州（6張選舉人票）

可重點準則：沒有，候選人可自行提出重新點票

重點手續：委員會接受申請後10日內進行重新點票

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責任編輯：林嘉莉