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【山頂纜車優惠】身份證姓名有齊「PEAK」4個字母　免費搭山頂纜車來回　有其中一個字母享半價

環球政經 12:29 2020/11/05

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新冠肺炎疫情仍然持續，港人未可以出國外遊，港人紛紛在香港發掘假日好去處，今個周末大家計劃好去哪裡嗎？

山頂纜車早前推出優惠，由即日至12月15日，若香港居民身份證上的姓名有齊「P」、「E」、「A」及「K」4個英文字母，可以免費獲贈「山頂纜車(來回) 摩天套票」一張。

若姓名中包含以上「P」、「E」、「A」及「K」其中一個字母，則可以半價優惠換購「山頂纜車 (來回) 摩天套票」。

「山頂纜車摩天套票」包含了凌霄閣「摩天台428」的入場券，市民可欣賞維港美景。據山頂纜車官網，「山頂纜車 (來回) 摩天套票」成人票價為99元，小童（3至11歲）及65歲以上長者為47元。

凌霄閣摩天台428為香港最高360度觀景台。

又到聖誕，今年有甚麼好去處？置地廣場聖誕市集　率先體驗聖誕氣氛

要留意，優惠只適用於花園道纜車總站購票，換領或購票時要出示有效的香港居民身份證作查核。

另外，即日至12月31日，現場購買任何山頂纜車門票，可免費獲贈總值180元的凌霄閣商戶現金劵一套，於參與商戶消費滿指定金額時使用。

推廣詳情留意山頂纜車網站

 

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責任編輯：葉卓偉

門票 疫情 山頂 纜車 好去處 凌霄閣 The Peak Tower 新冠肺炎疫情

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