Volvo車身拉花設計比賽　招設計系學生參加助解決就業困難

疫情下不少畢業在即的大學生面對就業困難，Volvo汽車即日起至11月16日推出「The Art of Nordic」XC40車身拉花設計比賽，邀請於本港就讀設計系的大專學生報名參賽，藉比賽讓學生有更亮麗的履歷，順利尋得工作。優勝作品更會製成實物發售，展於Volvo陳列室。

Volvo 2018年曾推出「Safety First土炮車仔大作戰」活動，今年再度舉行為大專學生而設的車身拉花設計比賽，設計以北歐自然風格為主題，貫徹XC40的風格。入圍作品經遴選後更會公開接受投票，選出優勝作品。設計更會被製作成實物，並展於陳列室作限量品發售，為全港首個把設計製成實物發售的車身拉花設計比賽。

Volvo Cars Hong Kong總經理馬天躒指，公司一直關注疫情，留意到不少即將畢業的本地學生因此而感到前路迷惘，因此舉辦是次車身拉花設計比賽，希望為學生們提供機會及平台展現自己，助他們在疫情下有更亮麗的履歷，順利尋找工作。

有興趣參加者可於即日起於網上報名，並於11月16日前遞交設計作品。入圍者將被邀請向評審介紹設計理念，同時把作品的介紹製作成影片作網上投票之用。得獎學生除可獲得豐富的現金獎、獎牌及獎狀外，優勝作品更將突破性地進行製作，把設計師的概念具體呈現，製作品將於Volvo灣仔陳列室展出並作限量品發售。學生更可參與有關優勝作品於陳列室展覽的設計工作，以更全面展現自己的優秀作品。

比賽詳情：https://bit.ly/3e3hvLn

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