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【新股IPO】金科智慧9666今日起招股 入場費約4808元

股樓投資 12:23 2020/11/05

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金科智慧服務 （新上市編號：09666） 今日（5日）起至下周二（10日）招股，計劃發售約1.33億股份，其中公開發售約1196.2萬股，集資最多63.27億元，招股價介乎41.8元至47.6元，一手100股，入場費約4808元，11月17日掛牌，聯席保薦人為中信證券及華泰。

螞蟻集團認購資金怎麼辦？ 一文看清券商銀行退款安排，想知詳情請按：【下一頁】

該股是次集資所得約60%將用於尋求選擇性戰略投資及收購機會；約10%將用於升級數碼化及智能管理系統；約20%將用於進一步發展增值服務；約10%將用作一般業務運營及營運資金。

阿里巴巴失守300元大關 消息指螞蟻暫未有重啟上市時間表，想知詳情請按：【下一頁】

金科智慧服務去年收入23.3億元人民幣，按年增53%，全年賺4.5億元人民幣，增1.2倍。

螞蟻集團上市夢碎 借孖展認購的要蝕幾多？，想知詳情請按：【下一頁】

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

 

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