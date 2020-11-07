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【小米股價】 雷軍：擬擴招5000名工程師突破技術 調查報告指小米5G手機出貨量位列全國第四（第二版）

股市 15:26 2020/11/07

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小米開發者大會，雷軍表示，明年續招5千名工程師。

今周四（5日）舉行小米開發者大會，董事長兼CEO雷軍於會上表示，上季小米的智能手機市場份額重返世界前三，主要靠技術支撐。他表示，小米逐年增加研發的投入，重點突破重要技術，明年計劃擴招5000名工程師，涉及多個重點領域包括相機影像、屏幕顯示、5G、6G通訊標準技術等。

雷軍指，小米今年有2252人入職，目前研發團隊超過10000人。當中，相機部門工程師已從兩年前的122人增加到850人，另外，小米在北京、東京、巴黎等地設立9個相機研發中心。

另外副總裁、技術委員會主席崔寶秋亦發布新版本的「小愛同學」將支持粵語。粵語版本的小愛同學使用廣州深聲科技有限公司的粵語語音合成技術。

根據國際數據公司IDC手機季度跟蹤報告，在2020年第三季度，小米在國內5G手機出貨量位居第四，華為、OPPO、vivo依次位列首三名。

（第二版新增﹕小米國內5G手機出貨量位居全國第四）

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編輯：陳華

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