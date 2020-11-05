【吉利汽車175】獲母公司注入資產 吉利踩油大升6%

吉利汽車(00175)宣布，以7.4億元人民幣向主要股東兼主席李書福所持吉利控股集團收購一批資產和訂立多項協議，構成關連交易。收購包括用於其研發領克品牌汽車及吉利品牌汽車相關產品如汽車發動機及變速器的設備以及小量辦公設備及軟件系統，料由內部資源撥付，而收購可為硬件及軟件方面的研發技術進一步升級提供支持。憧憬交易有助優化產品組合，觸發該股至11時半，大升6.7%至21元。

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另外，該集團指，將向吉利控股出售有關包括寶騰品牌汽車、楓葉品牌汽車和遠程品牌汽車等整車成套件及汽車部件，另向吉利控股購買吉利品牌整車成套件及汽車部件等一批銷售、購買和金融服務的關連交易。

另外，評級機構標普全球發表報告指出，中國的新能源汽車行業未來十年將迎來更加蓬勃的發展。在過去兩年中國政府大幅削減補貼後，行業競爭將愈加激烈，並考驗汽車製造商的競爭力。這可能推動車企推出更具吸引力的產品，因而促進並提升需求，從而使行業在長期實現高質量增長。

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